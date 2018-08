Der Zustand der technischen Anlagen der Deutschen Oper am Rhein ist in Teilen besorgniserregend. In der vergangenen Saison kam es dadurch zu Beeinträchtigungen im Spielbetrieb. Ein Fehler sei gewesen, dass man nach einer größeren Sanierung geglaubt habe, dass nun Ruhe sei, so die geschäftsführende Direktorin der Oper.

Der Beginn der kommenden Saison am Düsseldorfer Opernhaus naht. Doch gab es in der letzten Saison immer wieder Vorfälle, die auf eine marode Operntechnik zurückzuführen sind, die den Spielbetrieb einschränkten. Wir haben uns die Situation von der geschäftsführenden Direktorin an der Deutschen Oper am Rhein Alexandra Stampler-Brown erklären lassen und fassen die wichtigsten Fakten zusammen.

Was ist Stand der Dinge? Dass sich im Opernhaus Düsseldorf ein Sanierungsstau gebildet hat, ist hinlänglich bekannt. In der Zwischenzeit kam es zu Ausfällen, die den Spielbetrieb behinderten. Die Situation scheint sich gegen Ende der letzten Spielzeit zugespitzt zu haben. Es kam zu einem Ausfall der bühnentechnischen Anlagen während einer „Rigoletto“-Aufführung, es folgten Verzögerungen beim „Rosenkavalier“, in Folge zu einer habszenischen Aufführung von Mozarts „Die Entführung aus dem Serail“. Schließlich kam es zu der Absage der Premiere von „Peter Grimes“ wegen eines defekten Kulissenaufzugs, der die sogenannte technische Einrichtung des Bühnenbildes verhinderte.

Außerdem ist der Bühnenwagen nicht mehr reparabel und musste außer Betrieb gesetzt werden. Die Computertechnik ist zwölf Jahre alt und muss erneuert werden.

Bereits im September letzten Jahres standen Sanierungskosten von 18 Millionen Euro im Raum, von denen 2,5 Millionen allein für die dringliche Renovierung der Steuerung der Bühnentechnik kurzfristig veranschlagt werden mussten. Nicht zuletzt da der Wartungsvertrag für die Steuerung aufgekündigt wurde, sollte die Maßnahme schon im Sommer dieses Jahres durchgeführt werden. Doch erwiesen sich die Angebote auf die öffentliche Ausschreibung als ungeeignet. Jetzt sollen die Arbeiten im Sommer 2019 durchgeführt, die Ausschreibung umgearbeitet und vom Umfang her angepasst werden.

Zurzeit – in der Sommerpause – wird die Technik gewartet und es ist eine TÜV-Prüfung vorgesehen. Stampler-Brown hofft, dass so im Herbst wieder bessere Bedingungen vorgefunden werden können, erklärte sie unserer Redaktion. Indes können, so ihre Einschätzung, nur größere Maßnahmen die Lösung sein. Das Haus werde im Rahmen der Untersuchung aller Kulturgebäude analysiert. Erst danach könne man wissen, welcher Sanierungsaufwand auf längere Sicht erforderlich sei, sagte Stampler-Brown.

Wie kam es zu diesem Sanierungstau? Laut Stampler-Brown sei die Kette von Ausfällen so nicht vorhersehbar gewesen. Indes habe sie seit 2014, als sie Geschäftsführerin des Hauses wurde, immer wieder insistiert, dass Sanierungsmaßnahmen notwendig seien.