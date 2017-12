Ein Messerangriff auf einen 24-Jährigen entfacht erneut eine Sicherheitsdebatte. Die WZ hat sich bei Feiernden auf der Bolkerstraße umgehört.

Am Samstagabend zwischen elf und zwölf Uhr herrscht eine ausgelassene Stimmung auf der Bolkerstraße. Zwischen den weihnachtlich geschmückten Kneipen drängeln sich gut gelaunte und angetrunkene Menschen grob, aber friedlich. Aus den weniger gut besuchten Seitengassen drängt zwar vereinzeltes Grölen, doch allgemein ist die Stimmung wenig aggressiv, aber für Altstadtverhältnisse ist es auch noch früh.

Zuletzt kam es immer wieder zu Gewalttaten in der Altstadt – und die Politik diskutiert. Im August gab es eine größere Schlägerei auf der Berger Straße, bei der drei Männer niedergestochen wurden. Im September wurde außerdem einem jungen Mann auf dem Burgplatz in den Rücken gestochen. Im Oktober stach bei einer Schlägerei am Burgplatz ein 27-Jähriger auf einen 17-Jährigen ein. Und Anfang Dezember wurde ein 24-Jähriger nach einem Streit in der Altstadt niedergestochen.

Polizei: Mehr Vorfälle mit schwerwiegenen Folgen

Doch auch wenn es scheint, als hätte es in der vergangenen Zeit besonders viele solcher Fälle gegeben, kann die Polizei keine besondere Häufung feststellen. Diese Art von Angriffen habe es immer gegeben, sagte ein Polizeisprecher zuletzt. Besonders sei, dass es nun mehrere Fälle mit schweren Folgen gegeben hätte. Oberbürgermeister Thomas Geisel erwägt daher ein Waffenverbot in der Altstadt und ein nächtliches Alkoholverkaufsverbot an Altstadtkiosken: „Ich stehe prinzipiell allem offen gegenüber, was das Sicherheitsgefühl in der Altstadt erhöhen kann.“ Die genaue Umsetzung soll auf dem heutigen Sicherheitsgipfel besprochen werden.

Doch wie ist die Stimmung bei den Leuten vor Ort? Was halten sie von der Sicherheitsdebatte und fühlen sie sich in der Altstadt wohl? Dennis (26), Gerrit (28) und Pascal (24) ist in der Bolkerstraße schon länger nicht mehr zum Feiern zumute. Sie haben daraus die Konsequenz gezogen und gehen nun lieber in der Ratinger Straße feiern. „Gerade ab 1 Uhr zieht uns nichts mehr hierher. Ich habe sowieso das Gefühl, dass Düsseldorfer sich andere Orte zum Feiern suchen, und hier nur noch Sauftouristen herkommen und Stress suchen“, erzählt Dennis, dem auch schon selbst Gewalt angedroht wurde: „Ich wurde hier einmal bedroht, wollte eigentlich wieder gehen und habe dann gemerkt, dass der Typ ein Glas aus seiner Tasche holt.“ Die Aggressivität kommt ihnen zufolge daher, dass Betrunkene, die in keinen Club mehr kommen, aggressiv werden – und sich mit Touristen anlegen, die auf ihrem Kurztrip, auf dem sie kaum Konsequenzen zu befürchten haben, die „Sau raus lassen wollen“.