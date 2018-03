In den vergangenen zehn Jahren hat sich in dieser Stadt für Kinder und Eltern viel getan - ein Kulturwandel.

Düsseldorf. Düsseldorfern, die heute Kinder im Kita- oder Grundschulalter haben, dürfte es sehr schwer fallen, sich das Jahr 2007 vorzustellen. Sie hätten mit hoher Wahrscheinlichkeit keinen U3-Platz bekommen, im Offenen Ganztag hätte es kein Angebot gegeben, und Hilfe wie etwa durch die Schulsozialarbeiter hätten sie auch nicht vorgefunden. Düsseldorf hat sich in den vergangenen zehn Jahren massiv verändert. Das zeigt der statistische Vergleich, den die Stadt auf Anfrage unserer Redaktion angefertigt hat. Die Zahl der U3-Plätze in den Kitas ist nun vier Mal so hoch wie 2007, es gibt doppelt so viele OGS-Plätze und die Stellen in der Schulsozialarbeit haben sich mehr als verdreifacht. Bei allen berechtigten Beschwerden über Notdienste im Kindergarten oder Unterrichtsausfall lässt sich doch ein Kulturwandel feststellen, der es erheblich leichter macht, Beruf und Familie zu haben – und zwar für beide Elternteile.

U3-Betreuungsquote ist von 5 auf 43 Prozent gestiegen

Die Stadt ist diesen Weg nicht ohne deutliche Anstöße von außen gegangen. Anfang der 2000er-Jahre lag die U3-Betreuungsquote unter fünf Prozent. Dann begannen die Diskussionen um den Rechtsanspruch auf einen solchen Platz. Plötzlich tauchte das Thema im Kommunalwahlkampf auf, erst von der SPD-Kandidatin Gudrun Hock, dann in amtlicher Gegenreaktion von Oberbürgermeister Joachim Erwin (CDU) und der damaligen schwarz-gelben Stadtregierung. Inzwischen liegt die Quote dank des auf Bundesebene formulierten Rechtsanspruchs bei 43,3 Prozent und das Rathaus hat es bisher immer geschafft, nicht verklagt zu werden. Wenn eine Klage drohte, wurde eine Lösung gefunden – auch mit Hilfe der Tagespflege.

Beim Offenen Ganztag kam der entscheidende Schubs zu einem ähnlichen Zeitpunkt vom Land. Die Betreuung im Hort genoss keine besonderen Sympathien mehr, es sollte mehr für die Kinder geboten, aus Betreuung sollte Bildung werden. NRW beteiligte und beteiligt sich an den Kosten, den Löwenanteil aber trägt die Kommune. So stieg die Zahl der OGS-Schulen zwischen 2003 und 2007 von sieben auf das heutige Niveau von mehr als 90. Die Zahl der Gruppen wuchs etwas langsamer, sie hat sich seit 2007 noch einmal verdoppelt. An den weiterführenden Schulen ging das Ganze deutlich langsamer voran. Vor zehn Jahren gab es eine Hauptschule mit Ganztag sowie vier Gesamtschulen. Mittlerweile sind es über alle vier Schulformen verteilt 23, das ist die Hälfte der weiterführenden Schulen.