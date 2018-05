Anfang Juni wird die Böhlerstraße als wichtige Verbindung zur Autobahn eröffnet, am Luegplatz laufen die Arbeiten für einen Hochbahnsteig. Und im Januar soll ein 21-Millionen-Euro-Projekt starten.

Düsseldorf. Wer einen Eindruck davon haben will, was sich im linksrheinisch tut, der kann einfach mal versuchen, morgens die B7 zu verlassen. Die kleinen Abfahrten zur Heerdter Land- beziehungsweise zur Krefelder Straße sind extrem gut befahren. Die Vodafone-Zentrale und die Neubauprojekte insbesondere in Heerdt und an der Grenze zu Meerbusch verändern die Stadtteile im Bezirk 4. Die Zahl der Arbeitnehmer, die dorthin wollen, ist gestiegen, die Zahl der Menschen, die dort leben, wird in den nächsten Monaten und Jahren folgen. Das erfordert neue Achsen, um den Verkehr anders zu lenken. Und ganz nebenbei entsteht noch ein neues Schwimmbad. Die Projekte im Überblick:

Neue Abfahrt von der B7 Statt der beschriebenen kleinen Abfahrten von der Bundesstraße (Brüsseler Straße) soll es ab Sommer 2021 belastbare Rampen und Schleifen geben. Sie entstehen am Heerdter Lohweg in Nähe der Vodafone-Zentrale. Die Straße ist den meisten Autofahrern bisher nur als Brücke über die B7 bekannt, eine direkte Verbindung gibt es noch nicht. Das soll sich durch das größte linksrheinische Bauprojekt ändern, dessen Kosten heute auf 21,5 Millionen Euro geschätzt werden.

Die Pläne sind vermeintlich einfach und für jeden vorstellbar, der schon mehr als einmal eine Schnellstraße oder Autobahn verlassen hat. Auf der einen Seite entstehen Rampen, die geradeaus hoch auf den Heerdter Lohweg beziehungsweise runter auf die B7 (Fahrtrichtung Heuss-Brücke oder Rheinalleetunnel) führen. Auf der anderen Seite wird eine Schleife gebaut, die dann raus zum Lohweg beziehungsweise rauf auf die Strecke Richtung Mönchengladbach führt.

Damit ist noch eine große Veränderung verbunden. Die beschriebene heutige Brücke ist dafür nicht geschaffen, sie wird durch einen Neubau ersetzt. Folglich steht der Lohweg an dieser Stelle während der gesamten zweieinhalb Jahre nicht zur Verfügung, auch die B7 wird in Teilen immer mal wieder gesperrt.

Neue Verbindung zur A52 An der Stadtgrenze zu Meerbusch gibt es aktuell reichlich Staus auf den Zufahrtsstraßen zur Autobahn in Richtung Mönchengladbach. Die neue Böhlerstraße soll diesen Zustand entschärfen. Sie läuft parallel zum Ökotop und verbindet die Wohngebiete auf beiden Seiten der Stadtgrenze direkt mit der Auffahrt. Das erspart den Autofahrern die Umwege und den Anliegern den dazugehörigen Verkehr.