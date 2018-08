Ob Spielplätze, der Wildpark, Friedhöfe oder Stolpersteine in Düsseldorf kann man für Vieles Patenschaften übernehmen.

Spielplätze

Von den rund 440 öffentlichen Spielplätzen in Düsseldorf werden 78 Plätze ehrenamtlich von derzeit 106 Patinnen und Paten betreut. Darunter sind neben 62 Bürgern auch Kitas, Vereine oder Unternehmen. Spielplatzpaten kümmern sich um „ihren“ Spielplatz: Sie sorgen dafür, dass er kinderfreundlich bleibt, melden defekte Spielgeräte oder liegengebliebenen Müll an die Stadtverwaltung. Manchmal haben sie neue Spielideen für die Kinder und organisieren Spielaktionen. Dafür können sie Spielmaterialien ausleihen und einen Spielgerätecontainer nutzen, mit dem einige Spielplätze in Düsseldorf vom Jugendamt ausgestattet sind.

Die Paten sind vor Ort Ansprechpartner für Kinder, Familien und Nachbarn und vermitteln deren Wünsche und Anregungen. Auch Spielplatz- oder Kunstaktionen, Sommer-, Herbst- und Nachbarschaftsfeste, Sonntagsfrühstück und Picknick wurden von den Paten in der Vergangenheit initiiert und organisiert. Sie unterstützen das jährliche Spielplatz-Saisonauftaktfest, den Weltkindertag und folgen den mehrmals im Jahr stattfindenden Planungs- und Austauschgesprächen.

Ansprechpartner: Birgit Reimers (Jugendamt). Telefon: 0211-8995110;

E-Mail: birgit.reimers@duesseldorf.de

duesseldorf.de/jugendamt/buergerschaftliches-engagement

Aquazoo

Im Aquazoo gibt es derzeit 266 Tierpaten, einen Exponatpaten und drei Pflanzenpaten. Über die Patenschaften können Interessierte ihre Verbundenheit zu Lieblingstier, -pflanze oder einem Exponat ausdrücken. Die finanzielle Zuwendung pro Jahr orientiert sich bei den Tieren an den jährlichen Futterkosten, bei Pflanzen und Exponaten an Energie- und Erhaltungskosten. Sämtliche Paten werden auf der Patentafel im Foyer erwähnt. Zudem gibt es den jährlichen Patentag, an dem der Aquazoo für den regulären Besuch geschlossen ist. Bei Führungen durch die Mitarbeiter des Hauses bekommen die Paten einen exklusiven Einblick in den Betrieb und sämtliche Informationen zu ihren Schützlingen.

Ansprechpartner: Aquazoo. Telefon: 0211-8996157;

E-Mail: paedagogik.aquazoo@duesseldorf.de

duesseldorf.de/aquazoo/patenschaften

Wildpark

Der private Förderverein „Freundeskreis Wildpark Düsseldorf“ bietet Tierpatenschaften im Wildpark Grafenberg an. Es gibt zurzeit im Wildpark 38 Tierpatenschaften, davon sind sechs an Schulklassen vergeben. Für einen Jahresbetrag von 200 Euro können Patenschaften für Schwarzwild, Rotwild, Damwild, Muffelwild und Iltisse übernommen werden. Für 500 Euro gibt es eine exklusive Einzeltierpatenschaft für Fuchs, Waschbär, Fischotter oder Wildkatze. Die Einnahmen gehen an den Freundeskreis und kommen von dort zweckgebunden ausschließlich dem Wildpark zugute. Die Paten unterstützen die Haltung der Tiere und die Neugestaltung von einzelnen Gehegen.