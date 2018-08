Beim Château-Rikx-Cup huldigen 240 Teilnehmer der klassischen Variante des Sports.

Es ist noch nicht lange her, dass Angelique Kerber ganz in Weiß die Siegertrophäe in Wimbledon in Empfang genommen hat. Nun wird auch in Düsseldorf wieder Tennis auf traditionelle Weise geboten: Am Wochenende veranstaltet der Düsseldorfer TC 1984 bereis zum siebten Mal den Château-Rikx-Cup – ein ganzes Turnier als Hommage an die „gute, alte Tennis-Zeit“.

Denn auch in in diesem Jahr werden die 240 Teilnehmer der klassischen Variante des Sports huldigen: Aufgeschlagen und retourniert wird „all white“, also ganz in Weiß, über das Netz fliegen weiße Bälle, gerne wird auch ein Holzschläger geschwungen. Ab dem Halbfinale sind die Traditionswerkzeuge sogar Pflicht, bei Bedarf helfen die Turnierveranstalter aus. Jenseits des Courts sorgen die Ausrichter vom DTC 84 für ein angenehmes Ambiente, Essen, Getränke, Erdbeeren á la Wimbledon und ein abwechslungsreiches Unterhaltungsangebot bis tief in die Nacht.

Traditionsgemäß waren die 120 Startplätze für Doppel- oder Mixed-Teams innerhalb kürzester Zeit ausgebucht. Dabei stellen die Klubs aus der Region den Großteil des Feldes, doch es reisen auch Gäste aus weiter entfernten Gegenden der Tennislandschaft an. Spielerisch mischen sich einstellige Leistungsklassen mit Hobby-Spielern.

Freitag und Samstag wird beim DTC 84 gefeiert

Um die große Nachfrage zu bewältigen, rücken die vier benachbarten Vereine noch etwas dichter zusammen: die TG Lörick, der TC Seestern sowie der Düsseldorfer Hockey Club stellen zusätzliche Plätze zur Verfügung. Natürlich gibt es auch wieder ein ansprechendes Rahmenprogramm auf dem dekorierten DTC-Campus am Seestern: Denn bereits am morgigen Freitag steigt ab 18 Uhr die große Sign-in-Party, am Samstagabend rundet die große „Players Night“ mit DJ den siebten Château-Rikx-Cup ab.