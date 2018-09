Durch das neue Berufskolleg wandelt sich das Straßenbild. Geschäfte und Anwohner haben auf den Andrang bereits reagiert.

Düsseldorf. 9.25 Uhr, Dürer-Kolleg Benrath. Noch ist vor der Schule alles ruhig. Beim Discounter um die Ecke leert sich der Parkplatz, innen machen sich die Mitarbeiter bereit. Beim Kiosk an der Kreuzung Paulsmühlen- und Telleringstraße stapeln sich belegte Baguettes und Sesamhörnchen in der Kühltheke, der Kaffeeautomat ist einsatzbereit. Alle warten in den letzten ruhigen Minuten vor dem Ansturm.

Seit das Kolleg in diesem Schuljahr am neuen Standort geöffnet hat, gehen täglich mehrere hundert Berufsschüler in der Paulsmühlenstraße zum Unterricht. Dadurch hat sich das Viertel belebt – besonders in den Pausenzeiten zwischen den Unterrichtsstunden.

Im Discounter geht es zu

wie am Fließband

9.30 Uhr, Discounter. Für den Großteil der Berufsschüler beginnt nun die erste Frühstückspause. Ein Grüppchen nach dem andern kommt die Straße entlang, der Parkplatz füllt sich mit plappernden jungen Menschen mit Rucksack auf dem Rücken. Im Discounter wird es schlagartig voll, ein Pulk bildet sich im Gang rund um den Backbereich. Bei ihnen läuft es ab wie am Fließband, Taste drücken, warten, rausholen, noch schnell einen Smoothie oder eine Cola schnappen, weiter zur Kasse – und schon rücken von draußen die nächsten Schüler nach.

Lange Schlangen bilden sich an den Kassen, doch auch hier geht es rasch voran. Menschen mit Einkaufswagen sieht man im ganzen Laden nur zwei oder drei, sie stechen regelrecht heraus. Die Anwohner wissen Bescheid und lassen sich um diese Zeit selten blicken.

9.45 Uhr, Bäcker und Kiosk. Viel los ist ebenfalls beim Stadtbäcker, obwohl er ein paar Meter weiter in der Telleringstraße liegt. Verkäuferin Patricia Weber hofft, dass das so bleibt, am besten im Laufe der Wochen noch mehr Schüler kommen, um sich liebevoll belegte Croissants zu holen. Richtig voll ist es hingegen im Büdchen von Anna Vraka. Dort helfen die Töchter mit, das Team hat die Arbeit genau getaktet: Eine kassiert, eine schenkt Kaffee aus, eine sorgt für Nachschub bei den Baguettes. Diese gehen gut weg, das freut Inhaberin Vraka besonders. Denn sie hat sie zum Schulstart überhaupt erst ins Angebot genommen. „Endlich ist hier wieder mehr los“, sagt sie. Der Umsatz steigt. In den letzten Jahren war es bei ihr immer ruhiger geworden. Dass gegenüber nun weiter fleißig gebaut wird, Wohnungen entstehen, das stimmt sie positiv.