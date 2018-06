Andreas Schager wird auf den Bühnen der Welt gefeiert. Im Juli ist er in der Düsseldorfer Rheinoper zu Gast. Wir sprachen mit dem Österreicher über Daniel Barenboim, die Met und den Opernbetrieb.

Düsseldorf. Er gilt als einer der angesagten Wagner-Sänger unserer Tage. In Wien, Moskau, New York, Berlin und Wien. Und das, obwohl der Österreicher Andreas Schager (47) seine Karriere vor 18 Jahren als Operetten-Tenor in Krefeld begonnen hat. Der Sänger mit strahlender, biegsamer Stimme, der im Sommer bei den Bayreuther Festspielen mal wieder als „Parsifal“ auftritt, singt heute noch an einem Abend „Freunde, das Leben ist lebenswert“ (aus Lehárs „Giuditta“) und das Duett von Siegmund und Sieglinde „Ein Schwert verhießt mir der Vater“ aus dem ersten Akt der „Walküre“.

Wie er das meistert, wird er am 7. Juli in der Düsseldorfer Rheinoper demonstrieren – im Rahmen der Opern-Gala des Freundeskreises, zusammen mit der Sopranistin Camilla Nylund. Per Telefon erwischte diese Zeitung Andreas Schager, als er mit dem Auto nach Bayreuth zu den „Parsifal“-Proben fuhr.

Herr Schager, große Wagner-Partien, daneben Operette – wie geht das denn?

Andreas Schager: Das geht gut. In zehn Jahren, als ich mit Kollegen im Operetten-Bus von einer Stadt zur nächsten tingelte, habe ich Ausdauer und Durchhaltevermögen trainiert – genau, das, was ich für Wagner-Helden brauche. In der Operette habe ich gelernt, spielerisch mit dem Text umzugehen. Unerlässlich ist das auch für Wagner-Opern. Parsifal und Siegfried sind junge Menschen, die raus wollen. Deshalb darf man diese Rollen nicht so schwer und düster anlegen. Sondern leicht und spritzig.

War deshalb Daniel Barenboim so begeistert von Ihnen?

Info Nach ersten Auftritten mit der Wiener Singakademie nahm Andreas Schager (Jahrgang 1971) bei Walter Moore an der Universität für Musik und darstellende Kunst Wien ein Gesangsstudium auf und gab noch während seines Studiums sein Operndebüt als Ferrando (Così fan tutte) im Schlosstheater Schönbrunn. Anschließend war er am Theater Krefeld und Mönchengladbach als lyrischer Operettentenor engagiert. Opern-Gala, Rheinoper, 7. Juli, 19 Uhr. Restkarten von 49 bis 175 Euro. Operamrhein.de

Schager: Ja, wie auch andere große Dirigenten, will auch er Wagner mit Leichtigkeit verbinden. Als ich 2013 in Berlin in „Götterdämmerung“ und „Siegfried“ für einen Kollegen eingesprungen bin, hat Barenboim noch in der Pause nach dem ersten Akt fragen lassen, ob ich mir die Staatsoper Unter den Linden als musikalische Heimat vorstellen kann.

War das der Wendepunkt für Ihre Karriere?

Schager: Ja (er lacht). In zwei Tagen hat sich mein Leben komplett auf den Kopf gestellt. Dank Barenboim bin ich vom Operetten-Bus hinauf in den Wagner-Olymp aufgestiegen. Schlagartig war auch das Interesse der Öffentlichkeit geweckt.

Sind Sie ein Glückskind?