Den Fans der Rollnacht macht am heutigen Donnerstag, 18. Mai, der Regen einen Strich durch die Rechnung: Weil das Wetter zu unbeständig ist, haben sich die Organisatoren kurzfristig entschlossen, das Inliner-Spektakel ausfallen zu lassen.

Kleiner Lichtschimmer am Horizont: Das Event wird nachgeholt - und zwar am 1. Juni.

Die Rollnacht in Düsseldorf findet neun Mal im Jahr statt. Start und Ziel ist jeweils an der Reuterkaserne 200m nördlich vom Burgplatz in der Düsseldorfer Altstadt. Die Rollnächte werden durch die Polizei, den Führungswagen der Skateschule NRW sowie durch Krankenwagen des ASB begleitet. Die Teilnahme ist kostenlos und geschieht auf eigene Gefahr. Mehr Infos gibt es auf der offiziellen Homepage zum Event.