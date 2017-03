Werkschau mit Blattgold und dicker Ölfarbe

Der exil-iranische Künstler Reza Derakshani stellt in der Setareh-Gallery an der Kö aus.

Düsseldorf. Warmes erdiges Braun und leuchtendes Türkis - davor ein Netz aus opulent aufgetragenen Gold- und Ölschichten. Auf den großen Tableaus von Reza Derakshani fallen zuerst die ungewöhnlich großen Formate und verschwenderischen Materialien und Farben auf, die auf orientalische Kunst weisen. Doch der gebürtige Iraner, der nach der Ayatollah-Revolution Anfang der 1980er Jahre seine Heimat verließ, verwebt darin auch westliche Einflüsse. Mal abstrakt, mal expressiv. In reduzierter Form erkennt man Köpfe auf dem fast fünf Meter langen Diptychon „Exiled Kings and Queen“. Sie deuten auf Könige und Königinnen im Exil.

Seine Bilder sind in Museen rund um den Globus vertreten

Kein Wunder; denn seit 1983 lebt der heute 65-jährige Derakshani in den USA, genauer in Texas - mit einer Dépendance in Dubai. Und verarbeitet seine große Sehnsucht nach seiner Heimat in Bildern, Gedichte und Musik. Im Iran heute zu leben, sei für ihn unmöglich. Seine Bilder, in denen er auch die Erinnerungen an die Unterdrückung besonders der Frauen durch die islamistischen Führer der frühen Jahre verarbeitet, sind mittlerweile in renommierten Sammlungen und Museen rund um den Globus vertreten. Nach seiner ersten Museumsschau in St. Petersbug und in Chemnitz stehen nun erstmals 50 seiner Bilder in Deutschland zum Verkauf - in der Setareh Gallery auf der Königsallee.

Dem weltweit agierenden Galeristen (ebenfalls im Iran geboren) ist es zu verdanken, dass diese mutige und aufregende Mischung aus Sehnsucht nach der 3000 Jahre alten, versunkenen Kultur Persiens und modernen westlichen Stilen hierzulande zu sehen sind. Es geht um Rückbesinnung auf seine iranischen Wurzeln einerseits und die schmerzlichen Gefühle von Entfremdung, Verlust und Einsamkeit andererseits. Sie hat die Qualität einer Werk-Schau der letzten drei Schaffensjahre, präsentiert in zwei Abteilungen.

Die Erinnerung an seine Jugend - an Könige, Jagd und Natur - spiegeln sich in der Jagd-Serie. „Blue Hunt“, „Yellow Hunt“ oder „Red Hunt“ - betören von Weitem durch die magischen, unwirklich vibrierenden, pastosen Öl-Schichten in Türkis-Blau, Rot-Gelb oder Blutrot. Bei genauer Betrachtung erscheinen Pferde, Reiter und andere Requisiten seiner Jugend. Raffiniert taucht er in den Werken „Crowns and Skulls“ eine Krone und einen Totenschädel ein in goldene Farb-Teppiche.

Der Künstler arbeitet sich an religiös begründeter Tyrannei ab

Wenn Derakshani auch nichts über seine Machart verrät, so ist unübersehbar, dass er reichlich Blattgold verwendet und für die Königskrone in Weiß-Türkis Ölfarben extrem dick spachtelt und tupft. Das dominierende Sujet seiner umfangreichen Surreal-Serie „Black Water“ ist die Frau. In Schwarz, Weiß und diversen Grautönen sind Frauen-Gesichter nur schemenhaft zu erkennen. So ist auch bei den acht Frauenporträts auf einem Groß-Gemälde (1,93 Meter mal 4 Meter) keine eindeutige Identität auszumachen. Die Köpfe schwanken auf einem Körper, der in schwarz-weißen Schlieren verschwimmt.

Auch auf den kleinen Porträts ist nur die Hälfte des Konterfeis zu erkennen, die andere verschwindet im Dunkel, genauer: in schwarzen Flächen. Einige wenige Kleinformate (40 mal 40 Zentimeter) zeigen das ganze Gesicht, allerdings eingehüllt in weißliche Schleier. Mit dem Titel „Identitätskrise“ (Identity crisis) klagt der Künstler das diktatorische Regime im Iran an, die der verschleierten Frau zumindest in der Öffentlichkeit ein Teil der Identität nimmt. Der Künstler arbeitet sich mit westlicher Machart an einem Thema der religiös begründeten Tyrannei - nicht nur Iran - ab.

Bis 25. März in der Setareh Gallery, Königsallee 27-31, Tel. 82817171. Preise vorwiegend auf Anfrage, von 4500 Euro für kleinformatige Porträts bis zu sechsstelliger Summe für große Gemälde.

www.setareh-gallery.com