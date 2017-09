Hubert Schmalix zählt heute zu den international renommiertesten österreichischen Malern. Von den monumentalen Salzburger Freskenzyklen, im öffentlichen und sakralen Raum, bis hin zu seinen kalifornischen Stadtansichten: Die Werke des in Los Angeles lebenden Künstlers sind immer auch ein Bekenntnis zur Farbe und zum Schönen – und nun erstmals in Düsseldorf zu sehen. Im Rahmen der Ausstellungseröffnung am Freitag, 15. September, ab 19 Uhr in der Galerie Golestani, Collenbachstraße 39, spricht Siegfried Anzinger die Laudatio auf Hubert Schmalix als langjähriger Wegbegleiter und enger Freund. Eine kurze kunsthistorische Einführung in das Werk vermittelt Dr. Anja Schürmann vom Institut für Kunstgeschichte der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Noch bis zum 22. Oktober 2017 sind Schmalix Stadtansichten und Landschaftsbilder als Schlüsselposition in der Ausstellung zu sehen.