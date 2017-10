Die Vorfälle im Aquazoo machen sprachlos. Was sind das für Menschen, die in ein liebevoll und teuer gestaltetes Museum gehen und Spielstationen für Kinder zerstören? Gleichzeitig ist der Ärger des Direktors über die anderen Besucher nachvollziehbar. Denn: Wer guckt solchen Menschen dabei zu, wie sie an Mikroskopen herumschrauben und Stahlseile durchzwicken – ohne einzugreifen oder beim Zoo-Personal Bescheid zu geben? Es ist schade, dass im Aquazoo die soziale Kontrolle nicht ausreicht, sondern Videokameras notwendig werden könnten.