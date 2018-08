Die Zahl der Anfragen ist laut Stadt in den vergangenen Tagen deutlich angestiegen.

Damit die Blumen bei Temperaturen um die 30 Grad nicht die Köpfe hängen lassen, müssen Gärtner in diesem Sommer besonders oft den Gartenschlauch aufdrehen. Die wenigsten machen sich wohl Gedanken darüber, dass sie für das Wasser aus dem Hahn Trinkwasser- und Schmutzwassergebühr zahlen. In Düsseldorf wird die Gebühr fürs Abwasser – wie in anderen Kommunen auch – am Trinkwasserverbrauch gemessen. Was aus dem Hahn kam, fließt auch wieder in den Abfluss. Dass das verbrauchte Wasser beim Blumengießen versickert und nicht die Kanäle belastet, erkennt die Gebührensatzung der Stadt an. Um das Geld allerdings von der Stadt erstattet zu bekommen, müssen Verbraucher tätig werden und einen Nachweis führen, wie viel Wasser sie im Jahr ihren Pflanzen gönnen.

Nach Angaben der Stadt müssen zwei Voraussetzungen erfüllt sein: Die Betroffenen müssen einen Garten besitzen und sich eine zweite Wasseruhr einbauen lassen. Bei der Abwassergebühr werden laut Verwaltung bereits per se zehn Prozent von der Frischwassergebühr abgezogen. Der Verbrauch muss bei einer zweiten Wasseruhr erst besagte zehn Prozent überschreiten, damit die Gartenbesitzer die Gebühr reduzieren können.

Darüber hinaus müssen die Blumengießer einen Antrag stellen. Darin geben sie die Zählerstände vorher und nachher sowie den Verbrauch an. Außerdem tragen sie ein, ob damit das Wasser gemeint ist, das in die öffentliche Kanalisation fließt oder eben solches, das nicht dorthin, sondern einem anderen Verwendungszweck zugeleitet wird.

Die Möglichkeit, die Ausgaben für den hohen Verbrauch durchs Blumengießen an heißen Tagen zu senken, spricht sich offenbar gerade in der Stadt rum. Die Verwaltung gibt an, dass die telefonischen Anfragen zu diesem Thema beim Stadtentwässerungsbetrieb in den vergangenen Wochen stark zugenommen haben. In den zurückliegenden 14 Tagen seien im Schnitt 25 Anrufe pro Arbeitstag eingegangen.

Wer keinen eigenen Garten hat, kann bei der anhaltenden Hitze trotzdem Pflanzen helfen, auch wenn er keine Möglichkeit hat, Gebühren zu sparen. Die Stadt hat ausdrücklich erklärt, dass die Hilfe der Bürger sehr willkommen sei. Wer helfen wolle, sollte dem Baum vor seiner Tür einmal wöchentlich sechs Eimer Wasser geben. Das sei besser, als einmal am Tag nur ein bisschen zu wässern. Der Baum werde sich mit sattem Grün bedanken.

Die Awista bewässert - tageweise abwechselnd mit der Feuerwehr - die Straßenbäume an diversen Standorten nach einem vom Gartenamt festgelegten Plan. Vier Wasserwagen, die jeder bis zu zehn Kubikmeter Wasser fassen, hat die Awista dafür im Einsatz. Zusätzlich mit jeweilseinem Fahrzeug helfen die Stadtwerke an Bender- und Birkenstraße sowie der Stadtentwässerungsbetrieb entlang der Volmerswerther und der Völklinger Straße sowie des Südrings. che/dn