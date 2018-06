Ich komme aus Istanbul. Man verbindet die extremsten Gefühle mit Istanbul. Zwischen Liebe und Hass besteht nur eine dünne Linie und man fragt sich oft: „Soll ich Istanbul lieben oder hassen?“ Das fühlt man in Düsseldorf nicht. Düsseldorf ist eine „Slow City“. Das macht Düsseldorf jedoch nicht unbeliebt, im Gegenteil: Düsseldorf wird im internationalen Vergleich als eine Stadt mit sehr hoher Lebensqualität wahrgenommen, das kann man leicht verstehen, wenn man nur kurz in Düsseldorf lebt. Düsseldorf hat seine eigene Ruhe. Ich meine nicht nur die Ruhe oder Stille. Am Rhein weht diese Ruhe einem als Wind ins Gesicht. Der Grafenberger Wald wenige Kilometer vom Zentrum entfernt, lädt zum entspannten Spazieren ein. Selbst am Rhein kann man – obwohl Düsseldorf das Meer fehlt – unter seinen Füßen Sandstrand spüren. Man hat das Gefühl, nur das Heulen eines Martinshorns kann diese Stille durchbrechen. Zwei lautstarke Spektakel hat Düsseldorf allerdings zu bieten: Zu Karneval bekommt die Stadt ein lustiges und buntes Gesicht. Und in den Sommermonaten geben die Junggesellenabschiede, die am Wochenende in der Altstadt zu sehen sind und die für die Einheimischen mittlerweile sicher langweilig und unattraktiv sind, eine schrille Abwechslung.

Ein sehr bekanntes Bild in Istanbul, das im Stadtteil Kadiköy gemalt wurde: Ein Ufo sammelt die Autos ein – versteckte Kritik an dem vielen Autoverkehr in der Stadt.

(Die Häuser an der Kiefernstraße beeindrucken besonders.)

Mein Abenteuer in Düsseldorf hat so begonnen: Nachdem ich mich zunächst wie ein Tourist in der Stadt bewegt habe, wollte ich auch die anderen Seiten entdecken. In den verschiedenen Stadtteilen sind mir immer wieder Wandbilder ins Auge gefallen. Konzentriert findet man diese Bilder auf den Fassaden der Häuser in der Kiefernstraße. Sobald ich diese Straße kennengelernt hatte, war ich fasziniert, weil mir all die bunten Darstellungen ein so anderes Bild von Düsseldorf vermittelt haben: Die Frage, „Wem gehört die Stadt?“, findet sich auf Wänden an vielen Orten in der Stadt. Eine Antwort wird eigentlich nicht nur in Düsseldorf, sondern überall auf der Welt gesucht. Ich habe die Frage verfolgt und wollte irgendwann wissen: „Wem gehört die Frage?“.

Eine besondere Bekanntschaft war die von Klaus Klinger

Künstler Klaus Klinger habe ich kennengelernt, als ich etwas über die Seele der Stadt schreiben wollte. Wir hatten die Gelegenheit, hierüber und über Wandkunst in unserer Stadt Düsseldorf zu sprechen.

Die Sprache der Straße: Wandbild-Klaus und seine Freunde beschäftigen sich seit 40 Jahren mit Wandkunst, um den Straßen und den dreckigen, seelenlosen Wänden in der Stadt einen Sinn zu geben. Sie haben dafür Farbfieber e.V. gegründet. Klaus hat nicht nur in Düsseldorf die Wände bemalt, sondern auch weltweit. Als Student hat er mit seinen Freunden begonnen, Wandbilder zu machen. Noch immer würden er und seine Freunde eine Antwort zur zentralen Frage „Wem gehört Stadt?“ suchen: Und diese Frage malen sie auch auf Wände.

Ist Wandkunst nicht auch ein Ausdruck von Protestkultur?“, fragte ich, „Ja, auch“, antwortete Klaus. „Es ist nicht nur Protest, aber es ist auch Protest gegen bestehende Borniertheit. Gegen Rassismus, gegen den Krieg gegen die globale Erwärmung und und und. Das war lange Zeit so, Malerei war ein Ausdruck von sozialen Bewegungen.“ Mittlerweile habe sich das geändert: Weil Street-Art gerade in Mode sei, kämen aktuell viele Künstler auch aus der Graffiti-Szene. Die sei eher nicht politisch, was sich auch in ihren Bildern zeige. Man sehe eher schöne Frauen auf den Hauswänden und alles Mögliche.