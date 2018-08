Die Autorin Karosh Taha las in der Zentralbibliothek aus ihrem Debütroman „Beschreibung einer Krabbenwanderung“, in der sie die Lebensumstände einer jungen Kurdin in Deutschland beschreibt.

Die Krabbe ist vielleicht der Schlüssel. Dieses rote Schalentier, das viel symbolische Bedeutungskraft in sich trägt, fungiert als Scharnier, als Katalysator zwischen einer Traum- und Albtraumwelt im Leben der jungen kurdischen Frau Sanaa. Die mit ihrer Familie, umrahmt von sonderbar stereotypen, ebenfalls kurdischen Anverwandten und Nachbarn, in einem Hochhaus wohnt, das tausend Augen zu haben scheint. Ein jeder beobachtet den anderen. Doch alle scheinen in ihren selbst auferlegten Fesseln gefangen zu sein. Fesseln aus Aberglaube, aus traditionellen Wertvorstellungen, aus Frustrationen und subkutanen Ängsten.

In diesem Kontext konstruiert die junge Autorin Karosh Taha in ihrem Debütroman „Beschreibung einer Krabbenwanderung“ ein Genrebild aus der Perspektive einer aufbegehrenden kurdischen Frau. Und das in einer bemerkenswerten Sprache.

Die 1987 im Nordirak geborene Autorin, die seit 1997 mit ihrer Familie im Ruhrgebiet lebt, las nun in der Zentralbibliothek aus ihrem Roman. Und es zeigte sich hier erneut, dass Bücher im Grunde vorgelesen werden müssen. Erst durch das gesprochene Wort entfaltet sich die Sprachlichkeit vollends, wird die Tönung und Färbung spürbar, aber auch Brüchigkeit und Temposchwankungen.

Wie auch in diesem Fall. Denn die Beschreibungen der Ich-Erzählerin changieren – teilweise in einem einzigen Satz – zwischen zwar kompakt gehaltenen, aber poetischen Bildern und einer hereinbrechenden sprachlichen Rohheit. Bisweilen trifft den Hörer überraschend eine nicht immer nur latente sprachliche Aggressivität.

Explizite Draufsichten auf sonderbare Ereignisse, wie das Auslecken eines Auges, beschreibt Taha schonungslos und mit offenbarer Freude an trocken-rauer Sprache. Die sich nicht selten auch zielgerichtet auf besonders „kurdische“ Eigenschaften der Protagonisten richtet. Problematisch, aber offenbar stilistisch gewollt. Es gibt Sätze, die wie unvermittelte Fremdkörper wirken. Zeitgleich ist Taha zweifelsfrei eine begnadete Erzählerin. Ein offenliegender Widerspruch.

„Beschreibung einer Krabbenwanderung“ ist als Hardcover erschienen im Dumont Verlag. 240 Seiten, 22 Euro.

dumont-buchverlag.de/autor/karosh-taha/