Beim Aktionstag der Caritas konnten Bürger ihre Wünsche zum Thema mitteilen.

Eine Badewanne vor blauen Kacheln, ein kleines Badregal, auf dem Steinboden ein Vorleger. Was fehlt? In diesem Fall das Dach über dem Kopf. Mit diesem Bild - und auch wirklich aufgebautem Zimmer - wollte die Caritas am Samstag auf die schwierige Wohnsituation in Düsseldorf aufmerksam machen. Denn eine neue und vor allem bezahlbare Wohnung zu finden, ist hier alles andere als leicht.

Da in diesem Jahr das Thema Wohnen Jahresthema der Caritas ist, bot sich dieser Aktionstag an. Ab dem Vormittag gab es dazu auf dem Heinrich-Heine-Platz Informationen, Live-Musik, Poetry-Slam und die Möglichkeit, ein Wohnungsgesuch oder eine Forderung auszufüllen, die später an Oberbürgermeister Thomas Geisel übergeben werden sollte. Der war am Nachmittag zum Podiumsgespräch eingeladen.

Anna Marinin ist eine von denen, die so ein Gesuch ausgefüllt haben – und nicht nur eins. Sie arbeitet bei der Deutschen Angestellten-Akademie (DAA) und berät Klienten, unter anderem, wenn sie eine Wohnung suchen. Einen besonders schweren Fall hat sie mitgebracht. „Er hätte am 31. März aus seiner Wohnung ausziehen müssen. Aber wir finden keine neue Wohnung für ihn“, sagt Marinin. Ihr Klient wohne bisher in einem Wohnhaus, das allerdings einem Bauprojekt weichen soll. Wo er jetzt noch wohnt, soll ein neues Gymnasium entstehen.

Schon seit 14 Monaten sucht sie gemeinsam mit ihm nach einer Alternative, ein Rechtsanwalt hat schon mehrfach erwirkt, dass der Termin des Auszugs nach hinten verschoben wird. „Ruft man bei Vermietern an und sagt, dass der Interessent Leistungsempfänger ist, legen manche sofort auf“, sagt Marinin. Das kann sie kaum nachvollziehen. Wenn doch das Amt die Miete bezahlt, sei das Risiko für den Vermieter doch verschwindend gering.

Geisel: „Zuzug in die Metropolen verschärft das Problem“

Doch es sind nicht nur Menschen in prekären Situationen, die große Probleme haben, eine Wohnung zu finden. Auch Marinin selbst verzweifelt gerade daran, eine neue Bleibe für sich und ihre Familie zu finden. Aktuell wohnen sie in einer bezahlbaren Dreizimmerwohnung. Die sei für die Familie mit zwei Kindern aber zu klein, noch dazu ungünstig geschnitten. Aber eine, die groß genug ist, lasse sich nicht finden – vor allem nicht für einen Preis, den sich Marinin mit ihrem Gehalt leisten könnte.