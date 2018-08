Gunnar Kaiser las in der Zentralbibliothek aus seinem Debütroman „Unter der Haut“. Was wie eine Liebesgeschichte beginnt, wird zur psychologischen Studie über die Macht der Bücher.

New York im Sommer 1969. Der 20-jährige Literaturstudent Jonathan Rosen hat sich etwas geschworen: von jetzt an kein Feigling mehr zu sein. Dazu gehört auch, endlich ein Mädchen kennenzulernen, denkt er, und zwar nicht irgendeines, sondern das für ihn perfekte, das „definitive Mädchen“. Das findet Jonathan auch erstaunlich schnell – und prompt wird es ihm vor der Nase weggeschnappt. Und zwar von einem viel älteren Mann, der anfängt, sich mit der jungen Frau über Bücher zu unterhalten. Teils wütend, teils aber auch beeindruckt davon, dass der Mann es schaffen konnte, die Frau zu verführen, ohne sie ein einziges Mal zu berühren, folgt Jonathan den beiden.

So beginnt Gunnar Kaisers Debütroman „Unter der Haut“, den der Autor am Dienstagabend in der Zentralbücherei am Bertha-von-Suttner-Platz vorstellte. Diese Begegnung markiert in dem Roman den Anfang einer ungewöhnlichen Freundschaft zwischen Jonathan Rosen und Josef Eisenstein, so der Name des zweiten Mannes. In den nächsten Wochen wird Eisenstein zu Jonathans Mentor. Er lässt Jonathan vor seinen Augen mit Mädchen schlafen, und sorgt so für Jonathans erste Liebeserfahrungen. Was folgt, sind aber auch Gespräche über Geschichte, Philosophie, Religion und vor allem über die Literatur. 1919 als Sohn jüdischer Eltern in Weimar geboren, hatte Eisenstein eine harte, isolierte Kindheit, in der Geschichten bald seine einzige Verbindung zur Wirklichkeit wurden, erfährt der Leser. Nun ist der Mann regelrecht besessen von Büchern, merkt Jonathan, doch nicht in erster Linie von ihrem Inhalt, sondern von ihrer Herstellung: von der Buchbinderei.

So viel Jonathan auch lernt und erlebt, ist ihm Eisenstein nicht ganz geheuer: Zu gern wüsste er, was seinen Mentor antreibt, was er verbirgt, was sich „unter seiner Haut“ befindet. Doch eines Tages verschwindet Eisenstein. 20 Jahre später erst setzt sich Jonathan wieder mit diesem Sommer auseinander, denn er wird in die Ermittlungen eines Kriminalfalls einbezogen, der sich genau zu dieser Zeit in New York ereignet habe. Gesucht wird ein Serienmörder, der junge Frauen durch das Abziehen der Haut getötet haben soll.

Kaiser betonte nach seiner Lesung jedoch: „Unter der Haut“ sei kein Krimi, sondern ein Roman, der sich damit beschäftige, wie verschiedene Umstände im Laufe des Lebens einen Menschen beeinflussen und ihn zu etwas machen – manchmal eben zu einem Verbrecher. Das für den Autor interessanteste bei der Arbeit an seinem Buch sei die Beschäftigung mit der deutschen Geschichte von einem ausländischen Standpunkt aus gewesen: Beide Protagonisten stammen aus jüdischen Familien mit deutschen Wurzeln, die nach Amerika auswanderten. Der letzte Teil des Romans spielt sich in Israel und Afghanistan zur Zeit der deutschen Wiedervereinigung ab. Dies erweitere die Perspektive auf geschichtliche Ereignisse.