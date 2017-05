Tierfreundliches Projekt zeigt erste Erfolge. Eier werden ausgetauscht.

Düsseldorf. Mal ist ihr Gefieder weißgrau gemustert, mal dunkelgrau und seltener ist sie in ein dunkelbraunes Federkleid gehüllt. Beliebt aber ist die Stadttaube nirgends: Von der weißen Friedenstaube einmal abgesehen, ist das Image der Gattung Columba livia forma domestica denkbar schlecht. Ihr Kot verdreckt Gehwege, Gebäude, Autos und ist vielen Stadtbewohnern ein Dorn im Auge. An Problemstellen lässt die Stadt nach eigenen Angaben bis zu 12 Mal wöchentlich Gehwege und Straßen reinigen. Und unter Brücken müssten die Reinigungskräfte stellenweise alle 14 Tage mit dem Hochdruckreiniger anrücken, sagt Stefan Ferber, Leiter des Umweltamtes.

Vor einigen Jahren wurden noch Rufe laut, die Vögel einfach zu vergiften. 2008 etwa legten Unbekannte am Hauptbahnhof vergiftetes Futter aus, 25 Tiere verendeten daran. Und ein Jahr später gab es den nächsten Fall, in mehreren Innenhöfen der Altstadt wurden Köder gefunden.

Wie viele Tauben es in der Stadt gibt, kann niemand genau sagen

Erlaubt ist das nicht. Dass es aber auch schlichtweg nicht notwendig ist, zeigt das Düsseldorfer Beispiel. „Es sieht momentan danach aus, als hätten wir das Taubenproblem im Griff“, sagt Klaus Meyer, Leiter des städtischen Veterinäramtes: „Die Population ist mittlerweile leicht rückläufig.“ Zwar liege der Rückgang erst einmal nur im einstelligen Prozentbereich, das sei jedoch schon ein großer Erfolg. Wie viele wilde Tauben es in Düsseldorf derzeit gibt, kann niemand mit Sicherheit bestimmen.

Im Jahr 2008 hat der Tierschutzverein (damals der Verein „Stadttiere“, der mittlerweile im Tierschutzverein aufgegangen ist) damit begonnen, nach tierfreundlichen Methoden zu suchen, um die Population der Tauben sukzessive zu reduzieren. Bis heute sind an insgesamt neun Standorten Taubenschläge entstanden, in denen ehrenamtliche Mitarbeiter die Eier der Tauben gegen Plastik-Attrappen austauschen. So soll verhindert werden, dass die Population der Vögel unkontrolliert in die Höhe schießt. Die Zahl der ausgetauschten Eier nimmt seitdem von Jahr zu Jahr zu: 2013 wurden laut Verein rund 5200 Eier ausgetauscht, vergangenes Jahr waren es mehr als 5700. Meyer rechnet vor: „Aus ungefähr jedem vierten Ei wäre vergangenes Jahr eine Taube geschlüpft, so hätten wir heute etwa 1400 Tiere mehr, die wiederum Junge bekommen hätten.“

Ehrenamtliche Helfer kümmern sich um die Taubenschläge

Der jüngste Schlag steht in Garath, in unmittelbarer Nähe des S-Bahnhofes. Vor etwas mehr als einem Jahr wurde das kleine Taubenhaus in Betrieb genommen. Mittlerweile haben die Tauben es akzeptiert. Innen dienen kastenförmige Regalwände mit Tonschalen den Vögeln als Brut- und Nistplätze; in der Mitte stehen Futtertröge. „Tauben sind faule Tiere, die keinen Grund sehen umzuziehen, wenn sie einen Ort haben, an dem sie Futter und Brutplätze finden“, sagt Nadine Dluzynski, beim Tierschutzverein zuständig für Wildvögel in der Stadt. Sie betreut auch die Taubenschläge im Stadtgebiet. Drei bis vier Mal in der Woche schaue ein ehrenamtlicher Helfer im Taubenschlag vorbei, füttere die Tiere, reinige das kleine Gebäude und tausche die Eier gegen Plastik-Attrappen aus. 60 bis 70 Vögel hätten sich mittlerweile schon im Schlag niedergelassen. „Unser Ziel war es, die Tiere aus dem Marktbereich herauszuholen“, sagt Dluzynski. Bis auf wenige Ausnahmen sei das auch gelungen.