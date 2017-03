Bahnhöfe, vor allem kleinere S-Bahn-Stationen, sind oft unangenehme Orte – auch in Düsseldorf. Da ist es löblich, dass regelmäßig hingeschaut wird, wie sauber es ist und ob die Ausstattung stimmt. Zusammengefasst in einem Bericht kann das zumindest öffentlichen Druck ausüben auf die Verantwortlichen, die sich kümmern müssten. Aber was hilft es, wenn diese Mängel dann nicht differenziert aufgelistet werden, sondern in drei Kategorien zu einem am Ende nicht mehr nachvollziehbaren Gemisch aus berechtigter Kritik und Lob verschmelzen? Das bringt vor allem eins: Viel Arbeit für die Kontrolleure, die am Ende aufgrund von mangelnder Aussagekraft niemandem so richtig zu helfen vermag. Schade.

