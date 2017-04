Wer sich an der Königsallee ansiedelt, der muss Geld in die Hand nehmen – die Mieten sind mit Abstand die höchsten im Düsseldorfer Einzelhandelssektor. 300 Euro je Quadratmeter ist aktuell die Spitzenmiete. Auch wenn die Mieten im Süden etwas niedriger ausfallen, bleibt es dennoch für Mieter ein großes Wagnis. Denn ein Streifzug durch die Läden am Nachmittag verdeutlicht: In einigen Geschäften ist es so leer, dass die Verkäufer sich langweilen. Auch bei dem neu angesiedelten Globetrotter finden sich am Nachmittag nur wenige Kunden ein – und das wenige Tage nach der Eröffnung. Um mehr Kunden an das Kö-Ende zu locken, braucht es mehr Anziehungspunkte im Süden. Zurheide auf der Berliner Allee könnte ein solcher Anziehungspunktwerden.

