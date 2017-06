Düsseldorf. Wie begeht man ein Jubiläum, wenn man Julia Stoschek heißt? Ein Rückblick ist nichts für sie. Ein Ausblick, der zugleich ein Alleinstellungsmerkmal ist, schon eher. „Wir sind vor zehn Jahren angetreten, um ein Haus für die Kunst und die Künstler zu machen“, sagt sie. Und hält das Versprechen, indem sie erstmals einen Künstler kuratieren lässt. Sie wählte Ed Atkins, für sie „der wichtigste Künstler für den Bereich des bewegten Bildes“. Für Stoschek ist er „der Radikalste, der Pionier unter der jungen Künstlergeneration.“ Ihn sollte sich die Kunstakademie als Professor holen, schlägt sie vor.Zweifellos ist er der Intelligenteste. Er wählte aus den 600 Video-Arbeiten (von 750 Sammlungsstücken) 48 aus. Zwei Tricks wendete er dabei an. Der erste bestand darin, die Werke aus ihrem historischen Kontext zu nehmen, in gleichem Format zu zeigen und paarweise anzuordnen. Alle Arbeiten wurden synchronisiert, so dass der Titel „Generation Loss“ nicht zutrifft. Denn der bedeutet den Datenverlust von sukzessiv kopierten Datenträgern aufs Bildmaterial. Theoretisch könnten sich auch Datenträger selbst eliminieren. Julia Stoschek sorgte dafür, dass selbst frühe Werke von Bruce Nauman oder Lutz Mommartz vom 16-Millimeter-Film auf Video transferiert wurden.

In gläserner Klarheit erscheint die Schau zum 10-Jährigen der Privatsammlung an der Schanzenstraße.

Inspirierend wirkt der Bild-Dialog zwischen Charles Atlas und Wolfgang Tillmans. Atlas stellt einen Tag im Lebens des bekannten Michael Clark dar, der für eine sehr progressive Art des Tanzes und der Musik steht. Dagegen wirken die Sequenzen „Herzschlag“ und „Armbeuge“ von Tillmans wie das Anhalten von Zeit. Der Arm beugt sich so langsam, dass man meint, ein Foto zu sehen. Das Atmen erscheint als leichtes Zittern der Löckchen in den Achselhöhlen. Die Arbeiten lassen sich auch einzeln betrachten. Von der Schwedin „Nathalie Djurberg (Musiker Hans Berg) stammt „Wir sind nicht zwei, sondern eins“. Die Geschichte bezieht sich auf Peter und der Wolf. Bei Djurberg sind Mensch und Tier miteinander verbunden. Der Junge ist am Rücken des Wolfes angewachsen und fühlt sich eingeschränkt in allem, was er tut. Djurberg verpackt die schöne Märchenszenerie mit schockierenden Momenten.

Info: Schanzenstraße 54, Samstag + Sonntag 11-18 Uhr

julia-stoschek-collection.net