Morgen startet der DHC in die neue Saison der Hockey-Bundesliga – und trifft gleich auf einen der besten Spieler der Welt.

Die Hockeyherren des Düsseldorfer HC starten morgen um 14.30 Uhr am heimischen Seestern mit der Partie gegen den Harvestehuder THC in die neue Saison der ersten Feldhockey-Bundesliga. Die Düsseldorfer, die in der vergangenen Saison souverän den Aufstieg in Deutschlands oberste Spielklasse für sich verbuchen konnten, muss sich somit direkt mit einem der Topteams und Titelaspiranten messen.

Für die Oberkasseler wird es in diesem Aufeinandertreffen darum gehen, sich möglichst schnell an das deutlich höhere Spieltempo und das technische Niveau von Weltklasse-Akteuren wie Tobias Hauke – seines Zeichens mehrfacher Olympiasieger, Weltmeister, Europameister und Welthockeyspieler 2013 – sowie Michael Körper anzupassen, um möglicherweise mit einem Punktgewinn gegen die Übermacht aus der Hansestadt zu überraschen.

Für die Düsseldorfer wird es aber in dieser Saison vielmehr darum gehen, die Spiele gegen die Mannschaften wie Mitaufsteiger München, den Berliner HC oder Nürnberg, die mit dem DHC um den Klassenerhalt in der Liga kämpfen, für sich zu entscheiden. Insofern können die Männer vom Seestern in der Partie gegen den Favoriten aus Harvestehude ohne Druck aufspielen, da der Erfolgsdruck klar bei den Gästen aus Hamburg liegt.

Für den DHC wird es unter der Leitung des neuen Trainergespanns, das sich in dieser Saison aus dem bereits für die ersten Herren tätigen Mirko Stenzel und dem gleichzeitig als DHC-Damentrainer aktiven Nico Sussenburger zusammensetzt, vor allem darum gehen, die Neuzugänge erfolgreich ins Team zu integrieren.

Zwei U 21-Nationalspieler verstärken den neuen Kader

Verstärken konnte sich der DHC mit dem US-Nationalspieler Moritz Rünzi, der vom Münchener SC an den Seestern wechselte, sowie mit den U 21-Nationalspielern Christian von Ehren und Max Cirener vom Crefelder HTC. „Mit den Leistungen unserer Neuzugänge bin ich sehr zufrieden. Sie haben sich bisher gut eingelebt, passen charakterlich und spielerisch gut in die Mannschaft“, sagt Sussenburger.

Trotzdem weiß der DHC-Trainer auch um die Herausforderungen, die seiner jungen Mannschaft mit der neuen Situation bevorstehen: „Im Vergleich zur Vorsaison muss sich unser Team insbesondere konditionell und taktisch stark verbessern, um mit der höheren Spielgeschwindigkeit in der ersten Liga mitzuhalten. Dafür haben wir in der Vorbereitung gute Grundlagen im Athletikbereich geschaffen.

Trotz aller Vorfreude auf die neue Saison im Herrenbereich blicken wir dennoch einer sehr schweren und langen Saison entgegen. Hier gilt es in allen Situationen, sich stetig zu verbessern und das Erstliganiveau schnellstmöglich zu erreichen.“