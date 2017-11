Infoveranstaltungen und Tage der offenen Tür werden an den städtischen Schulen angeboten.

An Düsseldorfs städtischen weiterführenden Schulen finden wieder Infoveranstaltungen und Tage der Offenen Türe statt. Die Angebote in den kommenden Wochen und Monaten richten sich an die Viertklässler und deren Erziehungsberechtigte. Bei diesen Terminen können sich Eltern und Kinder über die besonderen Angebote der einzelnen Schulen vor Ort informieren und dabei die einzelnen Schulen näher kennenlernen.

Dezember 2017

St. Benedikt-Schule, Katholische Hauptschule Charlottenstr. 110 (Stadtmitte): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 13 Uhr;

Wilhelm-Ferdinand-Schüßler-Tagesschule, Erweiterte Ganztagshauptschule, Rather Kreuzweg 21-29 (Rath): Samstag, 2.12.2017, 14 bis 17 Uhr;

Carl-Benz-Realschule Oberkassel, Lewitstr. 2 (Oberkassel): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 13 Uhr, Infoabend am Donnerstag, 19.12.2017, 19 Uhr;

Realschule Friedrichstadt, Luisenstr. 73 (Friedrichstadt): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 12.30 Uhr;

Georg-Schulhoff-Realschule, Kamper Weg 291 (Vennhausen): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 13 Uhr;

Annette-von-Droste-Hülshoff-Gymnasium, Brucknerstr. 19 (Benrath), Gebundene Ganztagsschule: Samstag, 2.12.2017, 10 bis 13 Uhr;

Cecilien-Gymnasium, Europaschule, Bilingualer Zweig und Montessorizweig, Schorlemerstr. 99 (Niederkassel): Samstag, 9.12.2017, 10 bis 13 Uhr;

Comenius-Gymnasium, Hansaallee 90 (Oberkassel), Gebundene Ganztagsschule: Samstag, 2.12.2017, 10 bis 13.30 Uhr;

Georg-Büchner-Gymnasium, Felix-Klein-Str. 3 (Golzheim): Samstag, 9.12.2017, 10 bis 13 Uhr;

Gymnasium Gerresheim, Gebundene Ganztagsschule, Am Poth 60 (Gerresheim): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 13 Uhr;

Goethe-Gymnasium mit ehem. Rethel-Gymnasium, Lindemannstr. 57 (Düsseltal): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 13 Uhr;

Lessing-Gymnasium und Berufskolleg, NRW-Sportschule, Gebundene Ganztagsschule, Ellerstr. 84/94 (Oberbilk): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 13 Uhr;

Luisen-Gymnasium, Bastionstr. 24 (Stadtmitte): Samstag, 2.12.2017, 10.30 bis 13.30 Uhr;

Marie-Curie-Gymnasium, Gräulingerstr. 15 (Gerresheim): Freitag, 8.12.2017, 16 bis 19 Uhr;

Gymnasium Schmiedestraße, Schmiedestr. 25 (Oberbilk): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 15 Uhr;

Dieter-Forte-Gesamtschule, Heidelberger Str. 75 (Eller): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 14 Uhr;

Hulda-Pankok-Gesamtschule, Brinckmannstr. 16 (Bilk): Donnerstag, 7.12.2017, 15.30 bis 18.30 Uhr;

Joseph-Beuys-Gesamtschule, Siegburger Str. 149 (Oberbilk): Samstag, 2.12.2017, 11 bis 14 Uhr, Infoveranstaltung um 10 Uhr in der Aula;

Gesamtschule Stettiner Straße, Stettiner Str. 98 (Garath): Samstag, 2.12.2017, 10 bis 14 Uhr;

Januar 2018

Gemeinschaftshauptschule Bernburger Straße 44, Erweiterte Ganztagshauptschule (Eller): Mittwoch, 17.1.2018, 14.30 Uhr Vorstellung der Schule, Elterninformation ab 15.30 Uhr;

Dumont-Lindemann-Schule, Weberstr. 3 (Friedrichstadt): Montag, 29.1.2018, 10 bis 13 Uhr;