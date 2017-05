Julia Sohn hat ein Online-Weiterbildungsinstitut gegründet und trifft damit den Nerv der Zeit.

Düsseldorf. Der Weiterbildungsmarkt besteht aus einem undurchschaubaren Angebotswirrwarr. Wer einen Anbieter finden mochte, der Qualitat bietet, interessante Dozenten im Einsatz hat und dabei auch noch den Zahn der Zeit trifft, muss sehr genau hinschauen. Julia Sohn, die 2000 ihr Marketingstudium abschloss, entschied vor 15 Jahren, alles auf ein innovatives Weiterbildungsinstitut zu setzen.

Sie gründete die Vame Business Academy mit Sitz in Dusseldorf. Sohn: „Ich fand es schon damals schwierig, mich neben meiner Berufstätigkeit an festen Lehrterminen orientieren zu müssen. Die Zeit, die ich mit der An- und Abreise vergeudet habe, hätte ich auch sinnvoller in Lernzeit investieren können.“

Blended Learning heißt ihr Zauberwort, welches es Studenten ermöglicht, ortsunabhängig und überwiegend flexibel zu studieren. „Nun kann man sich vorstellen, dass vor 15 Jahren nahezu niemand wusste, was sich hinter dem Blended Learning-Konzept verbirgt, geschweige denn, was man sich unter einem virtuellen Klassenzimmer vorzustellen hat. Gleichzusetzen ist das System mit einer Kombination aus selbstgesteuertem Lernen und Live-Vorlesungen im virtuellen Raum.

Julia Sohn beruhigte verunsicherte Eltern, die seinerzeit mit den Studienwünschen ihrer Sprösslinge nur wenig anfangen konnten, überzeugte und beharrte auf ihren Weg. Eine gute Entscheidung, denn auch der Bund hat bereits 300 Millionen Euro in E-LearninProjekte investiert und fordert die Digitalisierung von Lernprogrammen zunehmend.

Virtuelles Lernen ist heutzutage nicht mehr wegzudenken

Die Möglichkeiten sind vielseitig. „Seit Jahren bieten wir neben den Privatlehrgängen der Werbe-, Kommunikations-, Event- und Vertriebsbranche auch diverse IHK-Prüfungsvorbereitungskurse an. Wir bauen aus und sind seit 2016 Partner der Privatuniversität AFUM in Monheim, was es unseren Absolventen im Anschluss und in verkürzter Studienzeit ermöglicht, den Bachelor oder Master zu erlangeng.“

Heute ist das virtuelle Lernen aus dem Berufsalltag ihrer Studenten 3.0. nicht mehr wegzudenken, denn der digitale Allrounder setzt darauf, seinen Studiengang an sein Business anzupassen und nicht umgekehrt. Die Teilnahme an virtuellen Vorlesungen spielt dem in die Karten. Jeder lernt, wo er am aufnahmefähigsten ist: Ob aus dem Büro, am Strand oder bei einem Kaffee vom Sofa aus, Hauptsache die Internetverbindung ist stabil.

Innovativ ist auch Sohns Idee, andere Weiterbildungsträger und Agenturen in ihr System miteinzubinden. „Uns ist es wichtig, Menschen miteinander zu vernetzen, und ich denke das Rad muss nicht ständig neu erfunden werden.“

Es gibt Gemeinschaftsangebote mit der FM Online Factory, die unter den Fittichen von Michael Mennicken (Ex-Chefredakteur von Antenne Dusseldorf) steht und die Top-Sprecher der Medienbranche zum Einsatz bringt sowie eine Kooperation mit Andreas Buhr und seiner Buhr & Team Akademie für Führung und Vertrieb AG. „Wenn jemand den Vertrieb beherrscht, dann er. Wir kooperieren mit den Besten. Auch der Praxisteil kommt im Blended Learning Geschehen nicht zu kurz. Unsere angehenden Eventmanager dürfen z. B. bei der Organisation der Rollnacht-Events in Düsseldorf mitwirken und lernen dabei wirklich eine Menge“, freut sich Julia Sohn. Inzwischen wird klar, dass die Digitalisierung von Lehrgängen keine Modeerscheinung oder Option.

vame.de