Die WZ hat eine erste Runde über den Weihnachtsmarkt am Schadowplatz gedreht.

Düsseldorf. Die Temperaturen sind noch nicht perfekt. Eigentlich müsste es jetzt knackig kalt sein und schön dunkel. Weihnachtlich fühlt es sich noch gar nicht an: Und dass obwohl um 13 Uhr schon von jeder Ecke „Last Christmas“ und „Jingle Bells“ tönt, alle mit einer Bratwurst herumlaufen, ihren Glühwein trinken und die ersten Gehetzten schon mit Geschenken durch die Stadt eilen. Oder vielleicht gerade deswegen?

Die Buden sind geschmückt und beleuchtet, die ersten Neugierigen betrachten die Auslagen und gehen weiter. Alles so wie immer. Fast, denn dieses Jahr läuft der Markt zum ersten Mal bis zum 30. Dezember. Neu ist auch der Märchenmarkt, der statt des umstrittenen Schwabenmarktes auf dem Schadowplatz steht. Seine Dächer sind mit Märchenmotiven verziert und er ist festlich beleuchtet. Außerdem sollen die Eisbahn am Corneliusplatz, das Zeltdach „Magic Sky“ mit Live-Musik, das Weihnachtslieder-Singalong und das neue Kinderprogramm für besinnliche Atmosphäre sorgen.

Verschrobene Holzbuden und weiße Winterhütten

Seit 24 Jahren steht die traditionelle Glühweinpyramide an der Flinger Straße und ist aus Düsseldorfs weihnachtlichem Stadtbild nicht mehr wegzudenken. An Konstanze Schmelters Stand dreht sich seit 13 Uhr nicht nur die Pyramide auf dem Dach, sondern auch der Eierpunsch in den Maschinen. „ Wenn Sie nur bei uns trinken, dann haben sie am nächsten Tag keinen Kopf. Wir verkaufen nur Winzerglühwein“, verspricht Chefin Konstanze Schmelter, die das Geschäft in siebter Generation führt.

Die Schwestern Lisa und Anna Breuersbrock trinken bei ihr die erste Schokolade mit Schuss. „Um die Uhrzeit darf das sein“, betonen beide lachend. Man hätte viel vom Markt hier gehört, Krefeld sei wesentlicher kleiner. Nun wolle man schauen, was Düsseldorf alles zu bieten habe.

Das wissen Heiner Jene und seine Frau Ingrid ganz genau. Denn sie bezeichnen sich selbst nicht nur als Düsseldorfer Urgesteine, sondern auch als Weihnachtsmarktfans der ersten Stunde. Im Dezembermonat geht es für sie jedes Jahr nicht nur auf den hiesigen Markt, sondern auch nach Hamburg, Aachen oder Berlin. „Immer nur auf einen Markt zu gehen, finden wir langweilig. Wir entdecken gerne Neues“, verraten die Ratinger. Auf der Suche nach ihrem geliebten Raclettestand sind sie vor dem neuen Märchenmarkt stehengeblieben und schauen sich alles genau an.