Düsseldorf. Im Juli 2000 explodierte an der Düsseldorfer S-Bahn-Station Wehrhahn eine Rohrbombe. Zehn Menschen wurden durch die Explosion verletzt, ein ungeborenes Baby starb. Der Fall galt lange als ungeklärt. Fast 17 Jahre später hat die Polizei jetzt einen mutmaßlichen Täter geschnappt. Es soll sich um eine Person aus der rechtsextremen Szene handeln. Der Mann war schon kurz nach dem Anschlag ins Visier der Ermittler geraten. Die Staatsanwaltschaft wirft Ralf S. versuchten Mord vor. Der mutmaßliche Täter äußerte sich bisher nicht zu der Tat. Der Haftbefehl gegen ihn war am 15. Januar erstellt worden.

Der in Ratingen wohnhafte Verdächtige wurde am Dienstagmorgen von einem Spezialeinsatzkommando festgenommen. Der 50-Jährige wohnte im Sommer 2000 im Stadtteil Flingern und soll als Neonazi bekannt gewesen sein. Er sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Laut dem Sprecher der Staatsanwaltschaft wurde der Mann bereits unmittelbar nach der Tat festgenommen, musste aber aus Mangel an Beweisen wieder freigelassen werden.

Keine DNA Spuren von Ralf S. gefunden

Die Ermittler hatten den Fall im Jahr 2014 wieder neu aufgerollt. Beamten in Düsseldorf hatten 69 000 Akten neu ausgewertet und zusammen mit Profilern des LKAs unter der Leitung von Udo Moll vom Staatsschutz neue Erkenntnisse sammeln können. Die Hinweise, die nun zur Verhaftung von Ralf S. geführt haben, seien sehr konkret, wie die Staatsanwaltschaft auf der Pressekonferent mitteilte. Unter anderem soll er einem Insassen der JVA Castrop-Rauxel die Tat 2014 gestanden haben. Die Informationen dieses Insassen hatten auch zur Wiederaufnahme des Falls geführt. Außerdem soll der Tatverdächtige die Tat auch zuvor zwei weiteren Personen angekündigt haben, die die Ermittler als Zeugen vernehmen konnten.

Dass S. trotz des Verdachts nach der Tat wieder freigelassen wurde, hatte auch mit einem Alibi durch eine Frau zu tun. Wie die Ermittlungen ergaben, wurde die Frau zu dem Zeitpunkt jedoch massiv von dem Tatverdächtigen bedroht. Die Zeugin, die inzwischen verzogen war, konnte von den Ermittlern aufgespürt werden und widerrief ihre damalige Aussage zum Alibi. DNA-Spuren, die eine Beteiligung von Ralf S. an der Tat zweifelsfrei nachweisen könnten, gibt es jedoch auch nach den neuesten Ermittlungen nicht.

Ralf S. betrieb in der Nähe des Tatorts einen Militaria-Laden und galt als Waffennarr und fremdenfeindlich. Aufgrund seines Auftretens war er im Viertel als "Sheriff von Flingern" bekannt.

Bei den Opfern des Anschlags handelt es sich überwiegend um jüdische Einwanderer, die vom Deutschunterricht an einer Sprachschule kamen. Die Rohrbombe, die an jenem 27. Juli um 15.04 Uhr explodierte, war mit dem Sprengstoff TNT gefüllt und in einer Plastiktüte versteckt. Ein Metallsplitter drang in den Bauch einer schwangeren Frau ein und tötete ihr ungeborenes Baby. Die Frau schwebte in Lebensgefahr. Der Splitterhagel reichte 100 Meter weit.

Verdächtiger Neonazi: Ermittler tappten lange im Dunkeln

Im Sommer 2015 hatten sich für die Ermittler noch einmal neue Ansätze ergeben. Beweisstücke, darunter das deformierte Geländer, an dem die Bombe hing, sollten auf verwertbare DNA-Spuren untersucht werden. Der Geländerabschnitt, an dem die Bombe hing, war herausgeschnitten und als Asservat verwahrt worden.

Wenige Monate nach dem Wehrhahn-Anschlag war in Düsseldorf ein Brandanschlag auf die dortige Synagoge verübt worden. Daraufhin war Bundeskanzler Gerhard Schröder in die Landeshauptstadt geeilt und hatte einen «Aufstand der Anständigen» gefordert.

Die Ermittler hatten beim Wehrhahn-Anschlag verschiedene Hypothesen verfolgt. Neben einer rechtsextremen Motivation hatten sie auch einen möglichen islamistischen Hintergrund überprüft. Zudem war spekuliert worden, die Tat könnte von einer mafiaartigen osteuropäischen Gruppierung begangen worden sein.

Nach Bekanntwerden der Mordserie des rechtsextremen NSU war intensiv geprüft worden, ob auch der Wehrhahn-Anschlag auf das Konto des Neonazi-Trios gehen könnte. Erhärten ließ sich dies nicht. red/dpa