So soll Ralf S., der eine Geldstrafe absitzen musste, vor drei Jahren in der Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel einem Mithäftling den Anschlag gestanden haben(„Denen habe ich es gezeigt“). Der hatte sich daraufhin an die Polizei gewandt. Rechtsanwalt Olaf Heuvens hat daran seine Zweifel: „Jahrelang ist gegen meinen Mandanten intensiv ermittelt worden. Auch V-Leute waren im Einsatz. Der wusste, dass er niemand trauen konnte. Warum sollte er nach so vielen Jahren einem fremden Mann die Tat gestehen, mit dem er nicht einmal im gleichen Hafttrakt sitzt? Das ist nicht logisch.“ Auch mindestens zwei weitere Zeugen sollen sich inzwischen daran erinnert haben, dass Ralf S. die Tat ankündigte. Und auch seiner Ex-Freundin fiel nach 17 Jahren plötzlich wieder ein, dass sie damals die Bombe im Zimmer gesehen hat und danach zwei Tage nicht schlafen konnte. Dazu muss man wissen, dass

Wegen zehnfachen versuchten Mordes soll sich Ralf S. vor dem Landgericht verantworten. Eigentlich sollte die Anklageschrift bis Juli vorgelegt werden. Dass es bis jetzt gedauert hat, liegt nicht nur an den umfangreichen Akten. Vielmehr wird es sich um einen reinen Indizien-Prozess handeln, wenn die Anklage so zugelassen wird. Denn sie basiert ausschließlich auf Zeugenaussagen.

Am 31. Januar war Ralf S. verhaftet worden. Den inzwischen 50-Jährige, der Verbindungen zu Rechtsradikalen hat, hatten die Ermittler schon unmittelbar nach der Tat im Visier. Doch man konnte dem Mann, der in der Nähe der S-Bahnstation einen Militaria-Laden betrieb, lange nichts nachweisen. Erst nachdem er sich vor einem Mithäftling mit der Tat gebrüstet haben soll, wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen.

Ralf S. ein Messie ist, in seiner Wohnung das absolute Chaos herrschte und der Sprengkörper, der eine so verheerende Wirkung hatte, ungefähr zehn mal sechs Zentimeter groß war. Warum die Zeugin bei den ersten Vernehmungen noch Erinnerungslücken hatte, ist unklar. Allerdings soll Ralf S. ihr einen fünfstelligen Geldbetrag schulden. Was in der Anklageschrift fehlt, sind harte Beweise. An den Resten der Bombe wurden zum Beispiel keine DNA-Spuren von Ralf S. gefunden. Olaf Heuvens: „Es wurden DNA-Spuren gefunden. Die stammen aber nicht von meinem Mandanten.“

Kontakte zur rechtsradikalen Szene

Unbestritten ist, dass Ralf S. eine schillernde Figur ist. Ein Mann, der gerne redet und Kontakte zur rechtsradikalen Szene hat. Dort wird er allerdings nicht ernst genommen und gilt als Außenseiter. Unmittelbar nach dem Anschlag gab es die Theorie, dass die Bombe, die in einer Plastiktüte am S-Bahnhof versteckt war, vom Militaria-Laden des 50-Jährigen gezündet werden konnte. Das allerdings blieb reine Spekulation. Beweise dafür gibt es nicht. Zuletzt hatte Ralf S. seine Dienste als Survival-Trainer angeboten. Einen normalen Job fand er schon lange nicht mehr, denn im Internet kursiert sein voller Name seit den ersten Verdächtigungen. Für ihn hat die Verhaftung weitere Konsequenzen gehabt. „Er hat gerade seine Wohnung verloren. Und seinen Wohnwagen hat die Polizei einfach im öffentlichen Verkehrsraum abgestellt. Der wurde inzwischen ausgeräumt“, sagt sein Verteidiger. Für Olaf Heuvens ist nicht nachvollziehbar, warum sein Mandant überhaupt im Gefängnis sitzen muss: „Fast 17 Jahre standen die Vorwürfe im Raum. Da hätte er alle Zeit der Welt gehabt, um sich abzusetzen. Hat er aber nicht.“