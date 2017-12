Vor 17 Jahren explodierte eine Bombe an der Bahnhaltestelle. Die Staatsanwaltschaft bringt jetzt Ralf S. auf die Anklagebank.

Je länger es dauert, bis ein Verbrechen aufgeklärt werden kann, desto unwahrscheinlicher ist es, dass der Täter überführt werden kann, weiß der Kriminalist. Im Falle des Anschlags Am Wehrhahn, bei dem zehn Menschen zum Teil lebensgefährlich verletzt wurden und ein ungeborenes Baby starb, hat es fast 17 Jahren gedauert, bis die Staatsanwaltschaft einen Verdächtigen präsentieren konnte. Gestern wurde die mehr als 250 Seiten starke Anklageschrift vorgelegt. Wegen zwölffachen versuchten Mordes und dem Herbeiführen einer Sprengstoffexplosion soll sich Ralf S. verantworten müssen. Wie Oberstaatsanwalt Ralf Herrenbrück erklärte, sollen 96 Zeugen gehört werden.

„Jahrelang ist gegen meinen Mandanten intensiv ermittelt worden. Auch V-Leute waren im Einsatz. Warum sollte er nach so vielen Jahren einem fremden Mann die Tat gestehen?

Olaf Heuvens, Verteidiger des Angeklagten Ralf S.

Fünf der Opfer wollen als Nebenkläger auftreten. Die Anklage basiert vor allem auf Zeugenaussagen. Hinzu kommen Aufnahmen aus der telefonischen Überwachung. Dabei soll sich Ralf S. mehrfach „verplappert“ haben. „Außerdem wurden bei Durchsuchungen unter anderem eine Anleitung zum Bau eines elektrischen Zünders und ein Handgranaten-Splint gefunden“, so Herrenbrück. In der Summe sei die Beweislage „erdrückend“.

Am 31. Januar war Ralf S. verhaftet worden. Den inzwischen 50-Jährigen, der Verbindungen zu Rechtsradikalen hat, hatten die Ermittler schon unmittelbar nach der Tat im Visier. Doch man konnte dem Mann, der in der Nähe der S-Bahnstation einen Militaria-Laden betrieb, lange nichts nachweisen. Erst nachdem er sich vor einem Mithäftling mit der Tat gebrüstet haben soll, wurden die Ermittlungen wieder aufgenommen. Eigentlich sollte die Anklageschrift bis Juli vorgelegt werden. Dass es bis jetzt gedauert hat, liegt nicht nur an den umfangreichen Akten. Vielmehr wird es sich um einen reinen Indizien-Prozess handeln, wenn die Anklage so zugelassen wird.

In der Wohnung von Ralf S. herrschte das absolute Chaos

Ralf S., der eine Geldstrafe absitzen musste, soll vor drei Jahren in der Justizvollzugsanstalt Castrop-Rauxel einem Mithäftling den Anschlag gestanden haben („Denen habe ich es gezeigt“). Der hatte sich daraufhin an die Polizei gewandt. Rechtsanwalt Olaf Heuvens hat daran Zweifel: „Jahrelang ist gegen meinen Mandanten intensiv ermittelt worden. Auch V-Leute waren im Einsatz. Der wusste, dass er niemandem trauen konnte. Warum sollte er nach so vielen Jahren einem fremden Mann die Tat gestehen, mit dem er nicht einmal im gleichen Hafttrakt sitzt? Das ist nicht logisch.“