Infolge der anhaltenden Trockenheit wurde die Feuerwehr am Mittwoch zu mehreren Einsätzen in Düsseldorf gerufen. In Kaiserswerth gab es ein Bodenfeuer, in Lohausen geriet Vegetation in Brand.

Düsseldorf. Die Feuerwehr musste am Mittwoch zu mehreren Einsätzen ausrücken, die im Zusammenhang mit der anhaltenden Trockenheit stehen. Einsatzkräfte wurden nach Kaiserswerth, Lohausen und Oberbilk gerufen.

Um 10:39 Uhr war die Feuerwehr in der Nähe des Fährerwegs in Kaiserswerth gefordert, wo ein Bodenfeuer gemeldet worden war. Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr Kaiserswerth, Feuerwache Flughafenstraße und Münsterstraße löschten dort 400 Quadratmeter. Nach 30 Minuten war der Einsatz für die 22 Kräfte beendet.

Die #FwDus ist derzeit zur Unterstützung des Gartenamtes mit zwei #TLF / Tanklöschfahrzeugen am #Bürgerpark an der #Moskauer #Straße im #EinsatzfuerDuesseldorf. Mit 4.000 Litern Wasser die Minute wird ein Umkippen des Gewässers verhindert.

Der nächste Einsatz betraf Lohausen. Dort geriet um 13:11 Uhr aus ungeklärter Ursache am Nagelsweg Vegetation in Brand. Die Feuerwache Flughafenstraße und das Tanklöschfahrzeug Quirinstraße löschten 500 Quadratmeter Bodenfeuer. Nach einer Stunde war der Einsatz beendet.

Ein gänzlich anderere Einsatz wartete für die Kräfte am IHZ-Teich an der Moskauer Straße. Um ein Umkippen des Wassers zu verhindern, werden dort zurzeit geschätzte 1000 Kubikmeter Wasser per Sprühstrahl in das Gewässer gepumpt. Dafür befinden sich nach Angaben der Feuerwehr immer zwei freie Tanklöschfahrzeuge parallel vor Ort. Diese fördern gemeinsam 240 Kubikmeter Wasser pro Stunde, bis der Teich wieder gefüllt ist. red