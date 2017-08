Als die Feuerwehr eine Hydrantenleitung an der Uni überprüft hat, ist diese gerissen. Der Keller der Mensa musste ausgepumpt werden.

Düsseldorf. In der Mensa der Heinrich-Heine-Universität gab es am Montagmittag kein Mittagessen. Am Vormittag war eine Hydrantenleitung geplatzt und der Keller der Mensa vollgelaufen.

Wie die Feuerwehr bestätigt, haben die Einsatzkräfte am Montagvormittag eine Hydrantenleitung vor dem Gebäude geprüft. Dabei ist diese gerissen. Das Wasser sei in den Keller laufen und musste herausgepumpt werden. Strom und Wasser seien abgestellt worden. Die Mensa, das café Uno und die Verwaltungsbüros des Studierendenwerks sind daher Montag und Dienstag gesperrt. cas