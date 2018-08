Ein Teil des Heerdter Friedhofs ist von der Wasserversorgung abgeschnitten. Für die Grabpflege hat die Stadt eine Behelfslösung gefunden.

Düsseldorf. Auf dem Friedhof in Heerdt hat es einen Wasserrohrbuch gegeben, der Auswirkungen auf die Grabpflege hat. Aufgrund des Vorfalls musste die Wasserleitung in der Erweiterung des Friedhofsin den Grabfeldern 31 bis 51 abgesperrt werden. Das teilte die Stadt Düsseldorf am Freitag mit.

Die Friedhofsverwaltung bietet eine Notversorgung mit Gießwasser durch einen Wasserwagen, der im betroffenen Bereich unterwegs ist. Dieser Service wird am Freitag, 3. August, bis 20 Uhr angeboten, am Samstag und Sonntag jeweils von 8 Uhr bis 20 Uhr. In der kommenden Woche wird es bis zum Abschluss der Reparatur ebenfalls einen verlängerten Service geben.

Die Wasserleitung musste abgesperrt werden, um weiteren Wasseraustritt zu verhindern. Für die Reparatur legt ein Bagger die entsprechende Stelle frei. Die Arbeiten an der Leitung durch ein Fachunternehmen können voraussichtlich am Dienstag, 7. August, ausgeführt werden, so die Stadt.

An den jeweiligen Eingängen weist die Friedhofsverwaltung auf die Sperrung der Leitung hin. Sobald die Reparatur erfolgt ist, wird die Wasserleitung wieder geöffnet, so die Stadt. red