Heftige Regenfälle haben in der Nacht zu Sonntag erneut zu zahlreichen unwetterbedingten Einsätzen der Feuerwehr geführt. 159 mal mussten die Retter zwischen 23 und 10 Uhr ausrücken – vor allem in den südlichen Innenstadtbereich. Besonders betroffen war Schaffrath an der Aachener Straße. Mehr als 200 Kubikmeter Wasser sammelten sich im Untergeschoss. Auf der 2000 Quadratmeter großen Lager- und Verkaufsfläche entstand hoher Sachschaden. Auf dem Gelände der Uni-Klinik stieg das Wasser in einer Trafostation. Durch den Einsatz von Pumpen konnten größere Ausfälle verhindert werden.