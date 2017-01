Was Mittwoch in Düsseldorf wichtig wird

Kranzniederlegung Oberbürgermeister Thomas Geisel nimmt anlässlich des 40. Todestages des ehemaligen Düsseldorfer Oberbürgermeisters Willi Becker an einer Kranzniederlegung teil. Sie findet am Mittwoch um 10 Uhr am Grab von Willi Becker auf dem Nordfriedhof, Am Nordfriedhof 1, statt.

Der Integrationsrat tagt am Mittwoch, 16 Uhr, im Rathaus. Auf der Tagesordnung u.a. die Vorstellung des Konzeptes des neuen Gymnasiums Schmiedestraße sowie Berichte aus den Kommissionen des Integrationsrates. Sitzungsbeginn im Sitzungssaal, Marktplatz 2, ist um 16 Uhr.