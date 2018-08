Egal ob Freizeitschwimmer, Jetski- oder Wasserski-Fahrer: Wer den Fluss nutzt, muss gewisse Regeln beachten.

Wer in den vergangenen Wochen am Rheinufer unterwegs war, wird es bemerkt haben: Der Fluss war für Badegäste und Jetski-Fahrer ein beliebtes Ausflugsziel. Doch darf man wirklich einfach im Rhein schwimmen? „Aus unserer Sicht darf im Prinzip alles im Rhein schwimmen, wobei es natürlich von Fall zu Fall gesetzliche Einschränkungen gibt“, erklärt Christian Hellbach, Sachbereichsleiter beim Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt in Köln. Welche das sind und was die Nutzer sonst noch zu beachten haben, erklärt Hellbach hier.

Schwimmer Wer im Rhein schwimmen möchte, muss sich an bestimme Spielregeln halten. So dürfen Schwimmer beispielsweise nicht ober- und unterhalb von Brücken, im Bereich von Hafeneinfahrten, in der Nähe des Schiffsverkehrs oder an Liegestellen von Schiffen schwimmen. „Bezogen auf Düsseldorf wäre damit der Liegebereich an der Rheinuferpromenade eine verbotene Stelle, da dort regelmäßig viele Schiffe anlegen“, erklärt Christian Hellbach.

Ohnehin rät Hellbach davon ab, sich in den Rhein zu begeben: „Wenn uns jemand persönlich fragt, sagen wir, dass das Schwimmen zwar grundsätzlich erlaubt, aber eigentlich viel zu gefährlich ist. Nehmen wir zum Beispiel die Strömung im Rhein. Die ist so stark, dass kein Schwimmer dieser Welt dagegen anschwimmen kann. Es ist eben viel zu gefährlich – selbst bei Niedrigwasser.“

Luftmatratzen und andere Schwimmutensilien Bei der Nutzung von Luftmatratzen gelte im Prinzip die gleiche Regelung wie für die Schwimmer, „wobei das Risiko noch größer sein dürfte, da man auf der Matratze noch weniger Kontrolle hat“, wie Hellbach betont. Als Beispiel nennt er die Sogkraft, die von den Schiffen ausgeht: „Der Rhein ist die größte Wasserstraße Deutschlands mit entsprechend viel Schiffsverkehr. Und diese Schiffe sorgen für einen starken Sog und Wellenschlag, von denen Leute selbst in Ufernähe erfasst und in den Rhein gezogen werden können.“ Und je niedriger das Fahrwasser ist, desto näher ist man auch an der Fahrrinne der Schiffe. Zudem gilt die Regel: Je flacher das Wasser, desto höher sind die Wellen, das unterschätzen die meisten Leute.

Jetski Der Gebrauch von Jetski auf dem Rhein ist ebenfalls grundsätzlich erlaubt. „Es gibt aber auch hier Einschränkungen, die die Wassermotorräder-Verordnung regelt.“ So sind lediglich sogenannte Wanderfahrten auf dem Rhein gesetzlich erlaubt. Das bedeutet, dass man als Jetski-Nutzer von einem Ziel zum anderen fahren darf – und zwar nur geradeaus. Möchte man stattdessen auch mal kreuz und quer auf dem Wasser fahren, dürfte man dies nur in gekennzeichneten Bereichen machen. Diese werden durch ein blaues Schild, auf dem ein weißer Jetski-Fahrer prangt, markiert. Das Problem für alle Düsseldorfer Jetski-Fans: Solche Bereiche gibt es auf dem Rheinabschnitt der Landeshauptstadt nicht.

Wasserski Das Fahren mit Wasserskiern regelt derweil die Wasserskiverordnung, es ist ausschließlich in genehmigten Bereichen erlaubt. „Auch hier gibt es diese Bereiche in Düsseldorf nicht, sondern nur in Neuss, Köln und in Niederkassel bei Bonn“. Analog zu den Jet-Ski-Fahrern benötigen auch die Fahrer des Motorboots, das den Wasserskifahrer vor sich herzieht, einen Bootsführerschein.

Fehlt dieser bei einer Kontrolle, wird ein Bußgeld fällig. Wie hoch das ausfällt, ist von Fall zu Fall unterschiedlich. Der Grund: Es gibt keinen klassischen Tatbestandskatalog wie beispielsweise im Straßenverkehr.