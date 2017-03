Was heute in Düsseldorf wichtig wird - 31.03.2017

Bauvorhaben Das Land unterstützt die Stadt beim Bau von Sozialwohnungen mit hohen Millionen-Beträgen. NRW-Bauminister Michael Groschek, OB Thomas Geisel und Stadtdirektor Burkhard Hintzsche stellen die aktuellen Entwicklungen vor.

SPD-PK zum Wahlkampfauftakt. Die Partei stellt ihre Kandidaten vor.

Das Verwaltungsgericht lädt zu seiner Jahrespressekonferenz ein. Schwerpunkt: Die Klagen von Asylbewerbern.

Eine Sperrung an der A 46 kann zu Verkehrstörungen führen. Ab 19 bis Montag um 5 Uhr ist die Auffahrt in Richtung Aachen/Krefeld aus Richtung Benrath kommend an der Anschlussstelle Bilk gesperrt.