Was heute in Düsseldorf wichtig wird - 28.03.2017

Martin Walser liest am Dienstag um 19.30 Uhr im Central an der Worringer Straße 140 aus Statt etwas oder Der letzte Rank.

Sportlerehrung Oberbürgermeister Thomas Geisel wird am Diestag um 17 Uhr im Jan-Wellem-Saal im Rathaus Sportler ehren, die 2016 das Sportabzeichen in Gold ab der Zahl 20 erworben haben.

Kochduell Im Rahmen des NRW-Wettbewerbs Weltweit lecker für Milchentdecker haben dritte und vierte Klassen leckere Rezepte mit Milch und Milchprodukten entwickelt. In einem Kochduell wird am Dienstag ab 12.30 Uhr in der Jugendherberge an der Düsseldorfer Straße die Siegerklasse ermittelt.