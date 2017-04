Das Projekt Bolzplatzhelden der Bürgerstiftung Düsseldorf geht in seine fünfte Saison. Heute findet das Eröffnungstraining auf dem Bolzplatz am Fürstenplatz um 15.30 Uhr statt. Auf insgesamt neun Bolzplätzen, alle in Stadtteilen mit sozialem Handlungsbedarf, wird regelmäßig einmal in der Woche trainiert.

Der Radio Advertising Award wird im Areal Böhler, Hansaallee 321, verliehen. Der Award ist der Kreativpreis der Gattung Radio im deutschsprachigen Raum. Bei der Verleihung werden ausgezeichneten Radiospots und Audio-Ideen eine passende Bühne bereitgestellt. Die Preisverleihung wird moderiert von Barbara Schöneberger.