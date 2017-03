Bombenentschärfung: In Düsseldorf-Rath ist am Mittwoch bei Bauarbeiten an der Theodorstraße eine Fünf-Zentner-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Sie soll voraussichtlich am frühen Donnerstagnachmittag entschärft werden. Dazu müssen in einem Radius von 1000 Metern um die Fundstelle rund 8.000 Menschen ihre Wohnungen und Arbeitsplätze verlassen. Das Chaos ist vorprogrammiert.

Mittelstandstag: In der alten Federnfabrik auf dem Böhler-Areal an der Hansaallee 321 findet der Mittelstandstag der Stadtsparkasse Düsseldorf statt. Im Anschluss daran wird heute um 18.45 Uhr der 10. Unternehmerpreis der Sparkasse vergeben.

IG Kö: Der Vorstand der Interessengemeinschaft Königsallee (IG Kö) tagt und wird höchstwahrscheinlich beschließen, die Bänke an der Königsallee, die von Wellensittichen und anderen Vögeln oft verschmutzt werden, häufiger zu reinigen.