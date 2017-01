Düsseldorf Was heute in Düsseldorf wichtig wird

Auch in diesem Jahr sind die Sternsinger zu Gast im Rathaus, bringen den Segen an und sammeln Spenden. Die Sammlung steht in diesem Jahr unter dem Motto „Segen bringen, Segen sein. Gemeinsam für Gottes Schöpfung - in Kenia und weltweit“. In Begleitung des Beauftragten für Jugendseelsorge, Christian Killing, werden rund 40 Kinder dem Rathaus einen Besuch abstatten. Bürgermeister Günter Karen-Jungen empfängt die Sternsinger heute um 11 Uhr im Rathaus.

Die Unternehmerschaft Düsseldorf stellt heute die Ergebnisse des „Konjunkturmonitors 2017“ vor. Über 460 Düsseldorfer Unternehmen haben gesagt, wie sie die nächsten sechs Monate sehen – bezogen auf Umsätze, Auftragsentwicklung, Ausbildungs- und Arbeitsmarkt.

Stadtdirektor Burkhard Hintzsche stellt heute mit Theresa Winkels, Projektleiterin Grand Départ, und Helma Wassenhoven, Leiterin des Referates für bürgerschaftliches Engagement, im Gerresheimer Rathaus Möglichkeiten des Engagements vor Ort vor, um zur Streckenbelebung beim Tour-Start 2017 beizutragen.