Messe & Kantholz-Prozess Was heute in Düsseldorf wichtig wird

Das neue Jahr beginnt für die Messe in Düsseldorf mit einem spektakulären Schiffstransport: Auf einem Ponton reisen sieben Luxus-Motor- und -Segelyachten zur boot 2017. Die Schwergewichte haben vom 21. bis 29. Januar ihre temporäre Heimat in der Halle 6 bzw. der Halle 16 und präsentieren sich dort den staunenden Besuchern. Star des Transports ist die Princess 30M aus Großbritannien, die größte Yacht der boot.

Mehr als drei Jahre nach dem Tod eines 44-jährigen Italieners an einer Straßenbahn-Haltestelle in Unterrath beginnt am Donnerstag um 9.30 Uhr vor dem Landgericht der „Kantholz-Prozess“. Ein damals 17 Jahre alter Jugendlicher hatte den Mann mit einem Kantholz gegen den Kopf geschlagen und tödlich verletzt. Zuvor war es in der Bahn zu einem Streit gekommen, angeblich weil der Angeklagte zu laut Musik gehört habe.