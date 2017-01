Düsseldorf. In der Reihe KPMG-Kunstabende wird jeden ersten Mittwoch im Monat ein Programm mit verschiedenen Veranstaltungen präsentiert. Das K 20 am Grabbeplatz lädt heute um 18 Uhr zur Familienführung ein. Um 19 Uhr erklären Experten ihre Lieblingswerke. Im K 21 am Ständehaus findet um 18 Uhr eine Themenführung statt. Um 19 Uhr steht ein Gallery Talk in Englisch auf dem Programm.

Das Programm Viva Las Vegas eroberte vor einem Jahr die Herzen des Publikums im Apollo Varieté, seit November läuft der zweite Teil der Show. Auch hier ist Gregor Glanz der Star des Abends. Für die lustigen Momente sorgen Anton Franke und sein Vater Viktor. Sie liefern einen gelungenen Mix aus Comedy und Spannung. Viva Las Vegas 2 ist Mittwoch um 20 Uhr am Apollo-Platz 1 zu sehen.