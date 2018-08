Bei den Spielen auf der ehemaligen Anlage des SC Flingern konnten sich die Fans mit dem elektronisch gesteuerten „Robokeeper“ messen. Drei Schuss hatte jeder Fan und bei drei Treffern hätte man ein Fortuna-Heimtrikot gewonnen. Der Roboter hielt aber fast alles, was auf sein Tor kam. Beim achtjährigen Kevin waren die Reflexe aber auf einmal nicht so fix. Der kleine Junge freute sich über sein neues Shirt.

Die Umbenennung der Arena war auch ein Thema bei den Fans. „Der Name ist suboptimal. Es gibt so viele Menschen, die Probleme mit dem Spielen haben, das muss man nicht auch noch bewerben“, sagte Reichard.

Für die Fans ist dagegen klar, dass man noch lange auf der Erstliga-Wolke schweben wird. „Die Mannschaft ist gut genug, um das zu schaffen“, sagte Jörg Reichard. Seit 1999 hat er genau drei Spiele des Vereins verpasst. Beim Trainingslager in Maria Alm war er in den vergangenen Jahren auch immer dabei.

Einchecken und zeigen, dass man in der ersten Liga bestehen kann – das wollte die Fortuna bei ihrer Saisoneröffnung am Samstag mit einer großen Party beweisen. Das hat gut geklappt, denn die Fans strömten zu Tausenden zum Flinger Broich, um ihre Aufstiegshelden zu bewundern. Jetzt muss der Flieger nur noch Vollgas geben, damit der Ausflug in die erste Bundesliga nicht nach einem Jahr schon wieder zu Ende ist.

Der Flinger Broich in Rot und Weiß: So jubelten die Fortuna-Fans, als die Mannschaft für die kommende Bundesliga-Saison vorgestellt wurde.

Während vor dem Pizzastand bei der brüllenden Hitze gähnende Leere herrschte, war die Schlange bei den Bäderbetrieben ziemlich lang. Sie hatten einen Pool aufgebaut, in dem die Kinder mit einem kleinen Boot planschen konnten. Und für alle, die immer noch kein Foto mit der Meister-Felge haben, stand Dominik Neumann mit seinem Foto–Bus parat. Die Felge war in der Zwischenzeit zum Aufpolieren beim Juwelier Wempe an der Königsallee gewesen, um die Gebrauchsspuren entfernen zu lassen. „Das Ding ist gefühlt durch 500 000 Hände gegangen. Das hat man schon gesehen“, sagte Robert Schäfer, der Vorstandsvorsitzende der Fortuna.

Frank, Gabriela und Jan Schriefers besorgten sich auch ein Foto mit der Schale. Sie sind alle drei Vereins-Mitglieder, Jan schon seit seiner Geburt. „Zur Zeit läuft es einfach perfekt mit dem Verein. Trainer, Vorstand und Mannschaft, alles ist top. Das haben wir schon sehr lange nicht mehr gehabt.“ Persönlichkeit, Charakter und Leidenschaft, das mache den Verein für sie so besonders. „Wenn man lange genug gelitten hat, dann kann man diese Zeit des Erfolges viel besser genießen. Bayern-Fan kann jeder, aber das ist ja langweilig“, sagten sie übereinstimmend. Der Name „Merkur Spielarena“ gefällt ihnen nicht: „Die Stadt will immer mehr Spielhallen abbauen und macht auf der anderen Seite Werbung dafür. Das ist schon komisch. Aber wenigstens kommt einiges an Geld auch für andere Sportvereine rum. Das ist das einzig Positive.“

Den größten Jubel gab es, als die Mannschaft vorgestellt wurde und Takashi Usami die Bühne betrat. Der war schon einmal ausgeliehen, musste nach dem Aufstieg wieder zurück nach Augsburg und kehrte nun auf Leihbasis wieder zurück.