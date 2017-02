Der Ausschuss für Gleichstellung kommt am Dienstag um 15 Uhr im Rathaus zur Sitzung zusammen. Auf der Tagesordnung stehen u.a. die Betreuung und Integration von Flüchtlingen sowie das Denkmal zur Homosexuellen-Verfolgung in Düsseldorf. In Berlin gibt es seit 2008 ein solches Denkmal.