Am Samstag eröffnet eine neue Kletterhalle in Düsseldorf. Um 11 Uhr geht es mit dem Tag der offenen Tür bei Superblock an der Fichtenstraße 53 los.

Am Unterbacher See beginnt die Tretbootsaison. Seit Freitag läuft der Verleih. Zweisitzer kosten neun Euro die Stunde.

Osterfeuer brennen am Samstag hier: ab 19 Uhr an der Opladener Straße (Wersten); ab 16 Uhr Bertastraße 95 (Gerresheim); ab 16 Uhr Kartäuser Straße (Unterrath), ab 17 Uhr Vogelsanger Weg (Mörsenbroich); ab 18 Uhr Bilker Schützenplatz, Ulenbergstraße; ab 18.30 Uhr Frankfurter Straße (Garath); Ostermontag ab 14.30 Uhr Oberlöricker Straße