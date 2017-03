Am Samstag ist wieder Dreck-Weg-Tag.

Am Samstag ist wieder Dreck-Weg-Tag. Ein Gruppentreffen bieten der Verein Pro-Düsseldorf und die Surfrider Foundation um 11 Uhr am Bootssteg Marina im Medienhafen zum gemeinsamen Aufräumen an.

Auf dem Grafenberg wird am Sonntag ab 14 Uhr die neue Rennsaison mit dem Fortuna-Renntag eingeläutet. Da auf dem Staufenplatz Zirkus ist, ist der Metro-Parkplatz offen, hier starten die Shuttle-Busse.