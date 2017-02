Der Komponist Victor Drobysh ist am Samstag um 19 Uhr im ISS Dome in Rath zu Gast. Zwei Buslinien fahren die Halle ab 15 Uhr in dichtem Takt an: Die 729 pendelt von der Station „Unterrath S“ zum Dome. Die 757 verbindet die Station „Rath S“ mit der Halle. Für die Rückfahrt pendelt auf der Straßenbahn-Linie 701 ab 20.30 Uhr eine zusätzliche Bahn ab „Rath S“ in Richtung Innenstadt.

Auch zum Heimspiel der Fortuna gegen Heidenheim am Samstag ab 13 Uhr fährt die Rheinbahn mit dichterem Takt. Ab 9.30 Uhr fährt die Linie U78 häufiger mit Zwei-Wagen-Zügen zur Arena. In den Spitzenzeiten vor und nach dem Spiel sind die Bahnen im Fünf-Minuten-Takt unterwegs. Die Haltestelle „Mörikestraße“ bedienen die Bahnen von 12 bis 13 Uhr und von 14.45 bis 15.45 Uhr nicht mehr.