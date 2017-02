Die Bauarbeiten für den neuen Hochbahnsteig an der Haltestelle Nikolaus-Knopp-Platz sind in vollem Gange. In diesem Zusammenhang arbeitet die Rheinbahn auch an den Gleisen und baut Weichen für den eingleisigen Betrieb während der Bauphase ein – ab Samstag, 6 Uhr, bis Montag, 4 Uhr. Davon betroffen sind die Stadtbahnlinie U 75 und die Buslinien 805 und 833.

Samstag und Sonntag finden in der Hulda-Pankok-Gesamtschule an der Brinkmannstraße 16 die Rheinischen Mannschaftsmeisterschaften im Fechten statt. In den Altersklassen A-Jugend, Junioren und Aktive werden in allen drei Waffen die Wettkämpfe ausgefochten. Das letzte Mal, das eine Landesmeisterschaft in Düsseldorf ausgerichtet wurde, liegt mehr als 30 Jahre zurück.

dfc-duesseldorf.de

Fünf Tage, zehn Filme, interessante Gäste und ein Konzert zum Abschluss – zum zwölften Mal veranstalten das Filmmuseum und die Jüdische Gemeinde das Paul-Spiegel-Filmfestival. Unter dem Motto „Zurück zu den Wurzeln“ zeigt das Programm ab Sonntag bis Donnerstag eine Auswahl von Dokumentar- und Spielfilmen in der Black Box, Schulstraße 4.