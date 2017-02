Die „Große Kostümsitzung“ der Prinzengarde Rot-Weiss steht am Samstag um 18 Uhr auf dem Programm. Auch OB Thomas Geisel und Fortuna-Vorstand Robert Schäfer haben ihr Kommen zugesagt.

Die Imkerei „Lecker Honig aus Düsseldorf“ bietet eine Einführung an. Einsteiger und Interessierte erfahren am Samstag von 11 bis 14 Uhr mehr in der Cafeteria HuB Drei, Hubertusstraße.

Samstag um 21.30 Uhr startet der Gutenachtlauf. In 75 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz gehen die Läufer zeitgleich auf die Strecke. In Düsseldorf geht es am Uhrenfeld im Volksgarten los. Ziel der Veranstaltung: Spenden für „Die Tierretter e.V.“.

Was sich Künstler für den Kulturentwicklungsplan vorstellen, wird am Sonntag bei einer Pressekonferenz vorgestellt.