Zur großen Show Luther – das Projekt der tausend Stimmen, Samstag um 14 und 19 Uhr im Rather Dome, kommen die Besucher am besten mit der Rheinbahn. Die Buslinien 729 und 757 fahren ab 11 Uhr in dichtem Takt. rheinbahn.de

Sonntag um 14 Uhr läuft im Bambi, Klosterstraße 78, der Film From Business To Being. Anschließend findet ein Filmgespräch mit Julian Wildgruber, Rudi Ballreich und Rudolf Wötzel statt. Das Gespräch führt die Medien- und Kulturwissenschaftlerin Silvia Bahl.