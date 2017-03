Was am Wochenende in Düsseldorf wichtig wird - 01.04.2017

Der Ostermarkt in Eller ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Gertrudisplatz. Der Ostermarkt in Eller ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Gertrudisplatz. Der Ostermarkt in Eller ist am Sonntag von 11 bis 18 Uhr auf dem Gertrudisplatz. Beim SPD-Parteitag steht am Samstag die Neuwahl des Vorstandes auf dem Programm – und zwar in der Aula des Geschwister-Scholl-Gymnasiums. Noch bis Sonntag laufen die Fachmessen „Beauty“ (internationale Fachmesse für Kosmetik, Nail, Fuß, Wellness und Spa), „Top Hair“ (internationale Fachmesse für die Friseurbranche) und „make-up artist design show“ (Fachmesse für Maskenbildner und Visagisten). Die Rheinbahn fährt deshalb öfter in diese Richtung.

Anzeige